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Нацбанк не проводит интервенций на межбанке вторую неделю подряд

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Нацбанк не проводит интервенций на межбанке вторую неделю подряд

Национальный банк Украины с 16 по 20 ноября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, как и неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Тем временем, курс гривни за неделю снизился с 28,1158 грн/$ до 28,3553 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,55 млрд, продал – $3,8 млрд.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю со 2 по 6 ноября купил на межбанковском рынке $41 млн, тогда как продал $70 млн. Таким образом чистая продажа валюты сократилась до $29 млн.

Напомним, Национальный банк за период с 26 по 30 октября продал для поддержки курса гривни $147,5 млн.

С 19 по 23 октября НБУ не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как с 12 по 16 октября он продал $1 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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