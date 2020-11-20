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Новини Енергетика
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Кабмін (7237) Міненерговугілля (750) Буславець Ольга (78)

Кабмин экстренно сменил главу Министерства энергетики (обновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика

Кабмин экстренно сменил главу Министерства энергетики (обновлено)

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в пятницу, 20 ноября, сменил исполняющего обязанности министра энергетики.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, Кабмин признал утратившим силу распоряжение №604 от 3 июня о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец.

Другим своим решением Кабмин временно возложил исполнение обязанностей министра на Юрия Бойко.

Соответствующие распоряжения №1466-р и №1467-р от 20 ноября в пятницу вечером также опубликованы на официальном правительственном портале.

Отметим, что еще утром в пятницу Буславец представляла коллективу министерства своего нового заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как сообщалось, Юрий Бойко занимает должность заместителя министра энергетики с 6 мая. До этого он работал заместителем директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок".

Напомним, Кабинет министров на специальном закрытом заседании 16 апреля назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Перед этим энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля на фоне рекордных запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату зарплат на 40%. Среди требований ДТЭК также было назначение нового главы Минэнерго.

Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают Буславец близкой к холдингу Ахметова.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+8
сосну сменили на очередного дуба, какая разница
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20.11.2020 20:39
+8
перестановка кроватей достигла невиданного темпа, почти турборежим
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20.11.2020 21:02
+5
на яку дирку вона "дєвочка"????
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21.11.2020 00:38
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Так что, зря сосала?!?
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20.11.2020 18:12 Відповісти
Присосалась так, что смогли только на должность первого зама министра отодвинуть.
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21.11.2020 01:19 Відповісти
Почему зря?!Ведь её срочно вывели из "поля боя" и теперь за всё будет отдуваться новый глава,Юрий Бойко!!! Кабмин экстренно сменил главу Министерства энергетики - Цензор.НЕТ 6770
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21.11.2020 16:13 Відповісти
ТАК ВИРІШИВ СХОДНЯК.
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22.11.2020 10:18 Відповісти
шо за паника?
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20.11.2020 18:58 Відповісти
енергетика в долгах (по выплатам производителям), ипут кого попало, насосать уже не помогает, бЯда и зашквар
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20.11.2020 20:36 Відповісти
такая мордочка няшная )))))) я бы вдул !
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20.11.2020 19:54 Відповісти
ты рядом не видел! и не надо!
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20.11.2020 20:34 Відповісти
ты хочешь сказать шо штукатур у нее хороший ?! или фантазии необузданные ? последнее мне очень очень нравится
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20.11.2020 20:48 Відповісти
Я наблюдал, вид наштукатуреный, но потасканый( Поведение в полурабочей обстановке, как у малолетки.
Воды (мозгов) нет, воздуха (...) нет. Планета Шелезяка. (С)
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21.11.2020 16:50 Відповісти
Конечно мозгов нет,только человек без мозга может придумать майнить биток на атомных станциях!
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22.11.2020 07:57 Відповісти
Слабоучитываемый доход! Собираются ^датацентр^ на 250МВт бадяжить. О где доход пойдет!
Сгладивать ночной провал) По ночам майнинг, днем в спячку оборудование)
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22.11.2020 15:49 Відповісти
сосну сменили на очередного дуба, какая разница
показати весь коментар
20.11.2020 20:39 Відповісти
перестановка кроватей достигла невиданного темпа, почти турборежим
показати весь коментар
20.11.2020 21:02 Відповісти
не соснула, кожному
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20.11.2020 21:03 Відповісти
зачем писать токое о девушке, стидно ви же люди,,,
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20.11.2020 21:31 Відповісти
на яку дирку вона "дєвочка"????
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21.11.2020 00:38 Відповісти
Ульяна Ч.Те що вона зробила для олігархів і як поставила "раком" атомну єнергетику і простий народ України,цю девочку з родичами до третього коліна треба відправити на елетричний стілець. Я думаю не сховається, її треба з під землі дістати і посадити років на 20-ть, а краще "смертна кара" і забули....
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22.11.2020 10:18 Відповісти
скільки труси не міняй, а жопа все одно гівном смердить...
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21.11.2020 00:37 Відповісти
Она свое дела сделала !!!! Ахметка не прогаре да и єта курица явно беднее не стала !
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21.11.2020 11:01 Відповісти
Давно пора было сменить эту недоросль!!
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21.11.2020 11:36 Відповісти
не дала комусь? чи навпаки, не тому дала?
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21.11.2020 15:32 Відповісти
Підстилка ахметовська....А ПОСИДІТИ надорожку.....
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22.11.2020 10:14 Відповісти
Цензор. Нет-вы раскачиваете ситуацию в стране! Есть желание помочь шахтёрам? Берите их к себе их в штаты! Не надо о них писать, что мол они бедняги без работы остались! Почему не защищали шахтеров в 90-х, когда шахты закрывались десятками? Это объективная необходимость, это мировая тенденция! И мы от этого не уйдем! Непонимание этого говорит о том, что вы или ничего не понимаете, или вы осознанно раскачиваете лодку! Я думаю, что имеет место второе!
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22.11.2020 20:38 Відповісти
 
 