БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
946 відвідувачів онлайн
Новини ПромисловістьКорпоративні відносини
557 0
приватизація (1195) спирт (203) Укрспирт (227) ФДМУ (1213)

Фонд госимущества выставил на продажу еще два спиртзавода

Новини БізнесЦензор Промисловість Корпоративні відносини

Фонд госимущества выставил на продажу еще два спиртзавода

Фонд государственного имущества в декабре 2020 года проведет два аукциона заводов ГП "Укрспирт".

Как сообщает пресс-служба Фонда, 17 декабря должен состояться аукцион по продаже Воютичского по приватизации места осуществления деятельности (МОД) и хранения во Львовской области.

Стартовая цена этого объекта приватизации составляет 32 млн грн. Новый владелец получит, в частности, цех розлива, производства концентрата квасного сусла и полисолодовых экстрактов, здание насосной станции воды, варочное и дрожжебродильное отделения.

Кроме того, 18 декабря должен состояться аукцион по продаже Вишняковского МОД и хранения спирта в Полтавской области. Стартовая цена объекта приватизации составляет 22,4 млн грн.

Новый владелец получит, в частности, спиртосклад, бродильный цех, производственную лабораторию и здание брагоректификации.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества в ноябре выставил на приватизацию 10 объектов ГП "Укрспирт". Всего на первом этапе планируется продать 20 спиртзаводов.

По итогам аукционов уже продано 8 предприятий "Укрспирта".

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 