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Турция разрешила туристам не соблюдать комендантский час

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Турция разрешила туристам не соблюдать комендантский час

Иностранные туристы в Турции могут не соблюдать комендантский час, а рестораны в отелях продолжат работу в обычном режиме.

"Иностранные граждане, прибывающие в Турцию с туристическими целями, освобождены от комендантского часа", – говорится в сообщении МВД Турции, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечает министерство, иностранные туристы могут во время комендантского часа спокойно перемещаться между городами на автомобиле при наличии документов на бронь транспортного средства.

Ограничительные меры также не коснутся ресторанов внутри гостиниц и на территории отелей - заведения смогут работать в обычном режиме, но только для постояльцев. Также будут открыты кафе и рестораны в аэропортах.

Однако лодки и яхты, арендуемые для проведения экскурсий туристов, не смогут предлагать во время плаванья еду и напитки.

Как сообщалось, на этой неделе Турция ужесточила ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и ввела комендантский час по выходным, закрыты ряд достопримечательностей, кинотеатры, а рестораны и кафе работают только на доставку.

Власти Турции готовы ввести более строгие ограничения в стране через две недели, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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