Кабмин назначил заместителя министра энергетики по цифровизации

Кабинет министров назначил Евгения Владимирова заместителем министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1449-р от 18 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно официальной биографии на сайте Минэнерго, Владимиров работал в сфере управления цифровыми и стратегическими инициативами трансформации государственного и частного секторов, имеет 15-летний опыт работы в крупных международных и национальных IТ- и телекомкомпаниях.

До назначения заместителем министра был генеральным директором общественной организации "Международный университет кибербезопасности". Является членом рабочей группы по вопросам развития киберзащиты объектов критической инфраструктуры энергетической отрасли Министерства энергетики, соавтором проекта концепции кибербезопасности энергетической отрасли.

В пресс-службе Минэнерго среди первоочередных задач нового заместителя называют классификацию объектов критической инфраструктуры энергетической отрасли, разработку концепции кибербезопасности энергетической отрасли и плана мероприятий, а также стратегии цифровой трансформации энергетического сектора.