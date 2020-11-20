Перевозки пассажиров упали с начала года на 40%, – Госстат

Транспортные компании Украины в январе-октябре 2020 года перевезли 2,13 млрд пассажиров, что на 39,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-октябре 2020 года составил 41,8 млрд. пас. км, что на 53,7% меньше, чем в прошлом году, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-октябре воспользовалось 57,5 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 55,9% меньше, чем в январе-октябре 2019 года, а услугами автомобильного транспорта - 902 млн пассажиров (-40,1%).

Авиационный транспорт сократил перевозку пассажиров на 64% - до 4,3 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, за десять месяцев 2020 года трамваями воспользовалось 351,6 млн пассажиров (-31,9% к январю-октябрю 2019 года), метрополитеном - 335,8 млн (-43,2%), троллейбусами - 479,1 млн (-38,8%).

Перевозка пассажиров водным транспортом уменьшилась на 59,2% и составила около 300 тыс. человек.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.