Транспортные предприятия сократили перевозки грузов с начала года на 12,5%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-октябре 2020 года сократили перевозку грузов на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 490,2 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 13,9% – до 237,4 млрд ткм.

Согласно статданным, за десять месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 250,9 млн тонн грузов, что на 4,3% меньше, чем в январе-октябре 2019 года. Автомобильным транспортом перевезено 155,6 млн тонн (-22,8%), водным – 4,5 млн тонн (-11,8%), трубопроводным – 79,1 млн тонн (-12,9%), авиационным – 0,1 млн тонн (-7,1%).