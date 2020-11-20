Служба автодорог в Запорожской области купила новый внедорожник Hyuindai за 1,4 миллиона

Служба автомобильных дорог в Запорожской области 16 ноября по результатам тендера заказала ООО "Техноцентр "Навигатор" два легковых автомобиля на общую сумму 2,38 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит заказчику джип Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектации Premium 2020 года выпуска за 1,41 млн грн.

Автомобиль будет иметь кожаный салон, навигационную мультимедийную систему с цветным LCD монитором (RDS-радио + МР3 + USB), подогрев передних и задних сидений.

На рынке Hyuindai Santa Fe в самой дорогой комплектации Premium продают за 1,39 млн грн.

Кроме того, "Техноцентр "Навигатор" поставит заказчику автомобиль Hyundai Tucson FL 2.0 CRDI VGT 2020 года выпуска в комплектации Elegance 4WD 8AT с подогревом передних сидений, передним и задним парктроником, камерой заднего вида за 965 тыс. грн. Такой кроссовер можно приобрести за 954 тыс. грн.

Для сравнения, Служба автомобильных дорог в Полтавской области 16 ноября заказала ООО "Солли Плюс Полтава" два полноприводных бюджетных джипа Renault Duster 4х4 Ultramarine по 582 тыс. грн за штуку.

На обоих тендерах по покупке Hyuindai Santa Fe и Hyundai Tucson единственным конкурентом запорожского ООО "Техноцентр "Навигатор" Александра Сергиенко и Олеси Рубахин было ООО "Эдем-Авто" Ларисы и Юрия Побоченко, чьи предложения были ненамного выше. Фирмы не торговались во время обеих аукционов.

Как сообщалось, накануне глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил о недопустимости необоснованных расходов на закупку автомобилей и пообещал провести дополнительные проверки аналогичных закупок. При этом было отменено только два тендера на закупку новых внедорожников в Днепропетровской и Сумской областях.

Ранее, 13 ноября, Служба автомобильных дорог в Закарпатской области купила Hyundai Santa Fе в самой дорогой комплектации за 1,39 млн грн. В тот же день она, как и Служба автомобильных дорог в Запорожской области, заказала Hyundai Tucson за 949 тыс. грн.

16 ноября Служба автомобильных дорог Одесской области купила внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 1,38 млн грн.