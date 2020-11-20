СБУ обнаружила хищение средств на закупке средств для борьбы с коронавирусом в Черкассах
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Служба безопасности Украины разоблачила хищение миллионов бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с пандемией коронавируса.
По предварительным данным следствия, схему хищения средств организовала руководитель одного из медицинских учреждений города, сообщает пресс-центр СБУ.
В частности, чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн грн.
Однако оперативники спецслужбы установили, что стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена.
"На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза. Также задокументировано, что заключение соглашений происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством", – подчеркивается с вообщении.
По заключению проведенной СБУ экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб на сумму более чем 2,4 млн грн.
Руководительнице медучреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса.
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