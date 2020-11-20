Беларусь потребовала повысить тариф на транзит российской нефти на 25%

Беларусь уведомила российскую сторону о намерении в 2021 году повысить тариф на транзит нефти из РФ примерно на 25%.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к переговорам по определению индикативного баланса поставок российской нефти на белорусские НПЗ.

По его словам, среди обоснований повышения стоимости транзита белорусская сторона называет недополучение доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из РФ в связи с соглашением ОПЕК+.

Кроме того, Беларусь несет затраты на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода "Дружба", которая должна соединить Мозырский НПЗ и "Нафтан" для снижения стоимости транспортировки нефти в случае альтернативной загрузки нефтеперерабатывающих заводов с моря, и на строительстве резервуарных парков для получения сырья по альтернативным маршрутам – из Польши и Украины.

Также в стране могут повысить введенный в начале 2020 года экологический налог на предприятия, осуществляющие транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики, что приведет к дальнейшему сокращению доходов соответствующих субъектов.

Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь компании Игорь Демин подтвердил, что монополия получила уведомление белорусской стороны о планах повышения тарифа на транзит нефти.

При это Демин не уточнил, на сколько Беларусь хочет поднять тариф.

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Как сообщалось, с 1 февраля 2020 года тариф на транзит нефти по территории Беларуси вырос на 6,6% после повышения на 3,7% с 1 сентября 2019 года.

При этом концерн "Белнефтехим" неоднократно заявлял о необходимости опережающего роста тарифа на транзит нефти с учетом необходимости полной компенсации недополученных в 2019 году доходов из-за снижения загрузки МН "Дружба" в связи с поставками "грязной" нефти.

Беларусь предлагала повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным, на 16,6%.

Транзитный поток нефти из РФ по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - в Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам филиала "Новополоцк" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.