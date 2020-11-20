"Нафтогаз" создал отдельный дивизион для управления ТЭЦ

Группа "Нафтогаз" создала новый бизнес-дивизион "Теплоэнергетика", который будет отвечать за теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области, переданные в управление НАК "Нафтогаз Украины" от Фонда государственного имущества.

Как сообщает пресс-служба компании, директором нового дивизиона назначен Виталий Щербенко, который до недавнего времени занимал должность директора по энергоэффективности и управления имуществом группы "Нафтогаз".

"Уже год ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле находятся в нашем управлении. За это время мы доказали, что такими объектами можно и нужно управлять эффективно. В прошлом сезоне мы не только подали тепло жителям в рекордно короткие сроки, спасая отопительный сезон, но и осуществили текущий ремонт сетей. Мы спасли систему централизованного отопления этих двух городов. Создание отдельного бизнес-дивизиона "Теплоэнергетика" доказывает, что мы стремимся сделать управление ТЭЦ, за которые отвечаем, максимально эффективным и планируем в дальнейшем развивать их, учитывая трансформацию Группы в целом", – отметил Щербенко.

В компании напомнили, что на момент передачи "Нафтогазу" ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле, долг тогдашнего управляющего за газ составлял 700 млн грн, рабочие полгода не получали зарплату, а в Новом Роздоле год не собирали оплату за отопление с потребителей.

"В октябре 2020 года отопительный сезон начался вовремя, а зарплата рабочим выплачивается по графику. Теперь уровень расчетов за газ, полученный в рамках ПСО, составляет 97%. "Нафтогаз" также наладил работу с потребителями, и сейчас уровень расчетов населения за тепло – 86% и растет", – отмечается в сообщении.

Дивизион будет заниматься операционной деятельностью ТЭЦ группы "Нафтогаз", участвовать в разработке оптимальной системы управления и штатной численности этих предприятий, разрабатывать стратегический план и программы их развития, контролировать достижение максимальных финансовых показателей, соблюдение законодательства и координировать взаимодействие ТЭЦ с органами исполнительной власти, регулятором и другими заинтересованными сторонами.

Как сообщалось, в августе АМКУ согласовал передачу Фондом государственного имущества в управление "Нафтогаза" еще 6 ТЭЦ: имущественного комплекса госпредприятия "Северодонецкая ТЭЦ", а также корпоративных прав государства в АО "Одесская ТЭЦ", АО "Криворожская ТЭЦ", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Николаевская ТЭЦ" и АО "Днепровская ТЭЦ".

Напомним, осенью 2019 года в упраление ООО "Нафтогаз Тепло", входящего в группу компаний "Нафтогаз Украины", были переданы арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ", подконтрольных ранее братьям Дубневичам.

Перед этим АРМА разорвала договор управления с частной компанией "Гарант Энерго М", которая более шести месяцев не выплачивала зарплаты работникам ТЭЦ и не обеспечила города теплом к ​​отопительному сезону.