"Укравтодор" открыл 80 километров отремонтированной дороги в Полтавской области

"Укравтодор" открыл движение транспорта на 80 километрах автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский в Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram.

Как сообщается, на всей протяженности маршрута дорога расширена до первой категории.

"В официальном докладе о действиях Украины по преодолению последствий коронакризиса Всемирный банк отметил важность крупных инфраструктурных проектов. Напомню, что за время локдауна мы не остановили ни одного проекта, и это стало залогом более быстрого восстановления экономики, чем это ожидалось. Успешное завершение этого проекта убеждает наших международных партнеров в том, что Украина надежный партнер, способный выполнять свои обязательства", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

В дорожном агентстве также напомнили, что начиная с 2013 года участок дороги М-03 от Лубен до Полтавы брались восстанавливать две иностранные компании, однако из-за невыполнения ими обязательств по срокам и качеству работ контракты были расторгнуты.

По мнению "Укравтодора", отсутствие комфортного и быстрого коридора между Киевом и Полтавой сдерживало развитие туризма и экономического роста.

"Благодаря "Большом строительству" в Полтавской области в 2020 году завершен ремонт 84 км автодороги. В 2021 году продолжатся работы по реконструкции и капремонта еще 66 км на отрезке Полтава - Харьков", - отмечают в "Укравтодоре".

По планам "Укравтодора", в следующем году в Харьковской области дорога также должна быть расширена до первой категории на всем своем протяжении.

"В этом году восстанавливаем почти 300 км дороги, еще 70 км - в планах на 2021 год. Отрезок М-03 от Киева до Полтавы станет пилотным проектом в рамках Первой государственно-частной программы в дорожном секторе Украины. Это означает, что ее содержанием и развитием будет заниматься частный инвестор", - отмечают в "Укравтодоре".

Автодорога М-03 Киев - Харьков - Довжанский проходит через пять областей, совпадает с самым длинным европейским коридором Е-40 и обеспечивает транспортное сообщение центральной и восточной части Украины.