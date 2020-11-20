"Аэрофлот" откажется от новейших российских самолетов

Российская государственная авиакомпания "Аэрофлот" планирует передать все самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ, сейчас в парке компании их 54) дочерней авиакомпании "Россия" до конца 2022 года.

Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в группе "Аэрофлот".

По словам собеседников агентства, "Россия" вместо "Аэрофлота" также займется дотационными направлениями полетов, в том числе в оккупированный Крым.

Таким образом, избавившись от российских лайнеров, "Аэрофлот" оставит в своем парке преимущественно самолеты европейской Airbus, а ее "дочка" лоукостер "Победа" с момента создания летает только на американских Boeing.

Ранее бывший глава "Аэрофлота", а ныне – министр транспорта РФ Виталий Савельев отмечал, что перевод в "Россию" всех лайнеров "Аэрофлота" российского производства, включая Superjet и позднее МС-21, предусмотрен долгосрочной стратегией развития группы до 2028 года.

По его словам, отказ от российских самолетов позволит "Аэрофлоту" сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать "пятизвездочной компанией".





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Как сообщалось, иностранные авиакомпании отказываются от купленных ранее российских самолетов Sukhoi Superjet. Ирландская Cityjet вывела их из своего флота год назад, мексиканская Interjet в прошлом году заявила о желании продать суперджеты и сейчас, по данным Flightradar24, активно использует только четыре из 22 самолетов.

Государственный "Аэрофлот" сейчас эксплуатирует больше трети всех выпущенных самолетов – 54 суперджета.