НСЗУ выплатила центрам экстренной медицины 9 миллиардов

Национальная служба здоровья заключила договоры с 25 Центрами экстренной медицинской помощи. Этим заведениям НСЗУ за апрель-октябрь выплатила более 5 млрд грн за предоставление экстренной помощи пациентам и более 3,9 млрд грн - за оказание помощи пациентам с COVID-19. В целом 25 центров экстренной медицины за семь месяцев получили от НСЗУ более 8,9 млрд грн.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

За оказание помощи пациентам с COVID-19 наибольшие выплаты получили центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города - 516 млн грн, Львовской области - более 351 млн грн и Харьковской - 336 млн грн.

Центры экстренной медицинской помощи являются учреждениями здравоохранения, со своими подразделениями и отделениями. Бригады ЭМП могут базироваться в пределах станций и подстанций экстренной (скорой) медицинской помощи, а также в пунктах постоянного или временного базирования. Медики ЭМП работают круглосуточно и при обращении за помощью к пациенту отправится бригада, которая находится ближе к месту происшествия.

Бригады "скорой" приезжают в случае неотложных состояний, вызванных несчастными случаями, внезапными заболеваниями, осложнениями беременности и тому подобное. Чтобы получить такую ​​помощь пациенту не нужна декларация с врачом или направление от него. Пациенту необходимо вызвать "скорую" по номеру 103. Или это должны сделать его близкие, родные люди, которые оказались рядом, если речь идет, в частности, о несчастных случаях, ДТП, или лечащий врач самостоятельно обратиться в подразделение ЭМП.

Оказание экстренной медицинской помощи оказания помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него является бесплатным.