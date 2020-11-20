Власти Киева решили сдать в аренду перехватывающие парковки возле четырех станций метро

Коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" объявило аукцион на приобретение права эксплуатации перехватывающих парковок.

Как сообщает пресс-служба КГГА, лот включает 4 перехватывающих площадки, расположенных у станций метро "Выдубичи", "Теремки", "Сырец" и "Академгородок".

Общее количество мест для парковки, предлагаемых в аренду, – 820.

Начальная стоимость 1 паркоместа – 5,85 грн за 1 день эксплуатации.

Прием предложений продолжается до 1 декабря . Дата проведения аукциона – 2 декабря.

Как сообщалось, всего в Киеве планируется создать 7 перехватывающих парковок на въезде в город. Власти Киева считают, что это уменьшит нагрузку на улично-дорожную сеть, ведь позволит владельцу оставить авто и продолжить движение к центральной части города общественным транспортом.



