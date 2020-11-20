Кабмин соберется на внеочередное заседание для утверждения госбюджета с предложениями депутатов

Кабинет министров в пятницу, 20 ноября, утвердит проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению.

Внеочередное заседание правительства для рассмотрения этого вопроса запланировано ориентировочно на 17:00, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

Как сообщалось, Верховная Рада 5 ноября, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, поддержала внесенный правительством проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении.

Парламент при этом принял Бюджетные выводы, рекомендовал правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн.

Ожидается, что в целом Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в декабре.