ЕСПЧ встал на сторону Украины по иску о выплате пенсий в оккупированном Донбассе

Замминистра юстиции Украины Иван Лищина сообщил, что Европейский суд по правам человека принял решение в пользу Украины в деле по иску группы пенсионеров из Луганска против Кабинета министров о прекращении выплаты пенсий на оккупированных территориях.

Об этом Лищина написал в Facebook.

Лищина напомнил, что группа пенсионеров, проживавшей в ОРДЛО, обратилась в административные суды, оспаривая постановление Кабмина, которым останавливались расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемой территории.

"Заявители требовали признания этого положения незаконным и восстановлении им пенсионных платежей", - сообщает он.

Административные суды трех инстанции частично удовлетворили этот иск, но в требованиях о восстановлении платежей суды отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащих ответчиков.

Хаявители обращались ко многим органам с требованием о восстановлении пенсионных платежей на основании судебных решений, но им было отказано. Они обратились в административные суды с иском о незаконной бездеятельности исполнительных органов, но в этом иске было отказано.

ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой, как явно необоснованную.