Минфин США решил свернуть программы поддержки экономики на время пандемии

Программы кредитования, финансировавшиеся в соответствии с законом США о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES), не будут продлены после 31 декабря текущего года.

Об этом заявил министр финансов страны Стивен Мнучин в письме председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, передает Интерфакс-Украина.

Речь, в частности, идет о программах для малого и среднего бизнеса (Main Street Lending Program, MSLP), крупных работодателей (программы для первичного и вторичного рынка корпоративного долга PMCCF и SMCCF) и местных властей (Municipal Liquidity Facility, MLF).

"Инструменты ФРС, поддержанные выделением Минфином средств в соответствии с CARES, достигли своих целей", – написал Мнучин.

По его словам, "ликвидность и финансовое положение американских банков позволяют им финансировать нужды клиентов".

В письме отмечается, что Федеральный резерв должен вернуть неиспользованные средства Минфину, что позволит Конгрессу США перераспределить $455 млрд.

В то же время, Мнучин призвал совет управляющих ФРС продлить на 90 дней программу выкупа корпоративных облигаций (CPFF), механизм поддержки инвестиционных фондов денежного рынка (MMLF) и еще две программы, не требующие финансирования Минфина.

В ФРС, в свою очередь, выразили разочарование в связи с решением Минфина.

"Федрезерв предпочел бы, чтобы весь набор чрезвычайных инструментов, созданных в период пандемии коронавируса, продолжил выполнять свою важную роль опоры все еще напряженной и уязвимой экономики", – говорится в сообщении регулятора.

Ранее на текущей неделе глава ФРС заявил, что не считает своевременным сворачивать чрезвычайные программы кредитования.