Закон о штрафах за отказ от ношения масок вступит в силу с завтрашнего дня
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Начиная с субботы, 21 ноября, правоохранители и уполномоченные лица смогут штрафовать граждан за неношение маски в общественных местах и транспорте.
Соответствующий закон опубликован в пятницу в парламентской газете "Голос Украины" и вступает в силу со следующего дня после публикации, передает Интерфакс-Украина.
Согласно закону, штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
При этом законом установлено: респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.
Размер штрафа составит от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).
Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указанный закон 19 ноября.
Будь ласка, зачекайте...
Это проявляется везде начиная от продавцов и заканчивая многими профессиями.
Мда, есть исключения. Но массово диагноз на лицо и клоун у власти.
Жрите, подавитесь как говорится.
Мне часто думается, что какой-нибудь ДЦПшник в колеске слепой и то смог бы рулить страной лучше чем вот этот вот червь ссыкливый.
В Українї закон про носіння масок на рівні рекомендацій Міністерства, а не законний наказ РНБО і президента яв у країнах Заходу, тому хай бізнес не чекає компенсацій за час карантину - по закону в Україні карантину немає, а є рекомендації за які штрафують
Закон Украины - принимается в ВР, а не министерством. РНБОУ не издает и не принимает никаких Указов/Законов. Решения РНБОУ вводятся в действие Указами Президента страны.
Штрафовать имбицилов, которые заходят в супермаркет/общественный транспорт/государственные учреждения и т.д. без масок- надо жестко и не в 150 нрн. а в 1500 грн. как минимум.
Вам, уже все говорят по ящику - ******* оденьте маски, больницы уже переполнены, нет ***. все равно еще есть олигофрены. которые не согласны.
А тепер скажи мені акадємік - як що правила дорожнього руху будуть на рівні РЕКОМЕНДАЦІЇ то хто їх буде виконувати і наскільки буде більше трупів на українськиїх дорогах ніж зараз?
Конституція України (статті 3, 21, 22, 28, 29, 32, 33, 35, 42, 43, 64) дає достатні відповіді на питання, як співвідноситься постанова Кабміну із дотриманням прав і свобод громадян.Вважаю, що обмеження окремих конституційних прав і свобод людини та громадянина можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.В усіх інших випадках постанови Кабміну чи розпорядження голів місцевих державних адміністрацій в частині обмеження прав і свобод людини та громадянина мають сумнівну легітимність.За перевищення влади та службових повноважень передбачена кримінальна відповідальність, а вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою є обтяжувальною обставиною.
На вулицю виходити не більше двох і в масках
Держава відповідальна перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (стаття 3).
Права та свободи людини є невідчужуваними та непорушними (стаття 21).
Конституційні права і свободи гарантуються та не можуть бути скасовані (стаття 22).
Щодо порушення новими заборонами конкретних статей Конституції.
Кожен має право на повагу до його гідності (стаття 28). Це стосується обов'язкового носіння усіма масок.
Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність (стаття 29). Винятки з цього правила містить сама Конституція. Це стосується примусової обсервації громадян на 14 діб.
Кожному гарантується свобода пересування (стаття 33). Винятки можуть бути встановлені лише законом, а не підзаконними актами. Це стосується заборони пересуватися, зокрема громадським транспортом.
Кожен має право на свободу віросповідання (стаття 35). Здійснення цього права може бути обмежено законом, а не підзаконними актами. У нас постановою заборонили колективно брати участь у богослужіннях.
Право громадян на мирні зібрання (стаття 39). Воно може бути обмежене лише судом на основі закону. У нас же заборонили постановою уряду.
Фактично заборонили здійснювати підприємницьку діяльність і займатися трудовою діяльністю. Ці права є у статтях 42 і 43.
Між іншим, також заборонили право на страйк простою постановою. Це стаття 44 Конституції.
Заборона виходити з дому особам віком понад 60 років - це порушення принципу рівності конституційних прав громадян, зокрема за іншою - віковою ознакою (стаття 24). Також це порушення права на свободу пересування - стаття 33.
Ми ж хочемо жити в Європі де нащі права і свободи виконуються, а у ЄС за час вимушеного карантину держава ВИПЛАЧУЄ КОМПЕНСАЦІЮ громадянам з іх же ПОДАТКІВ у бюджет країни.
А у нас уряд компенсацію людям виплачувати НЕ БУДЕ бо карантинні заходи прийняті БЕЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ простою ухвалою Міністерства на рівні рекомендації.
Люди, що з часів Яноковоща нічого не змінилось і українців знову немає прав і свобод ?
Чем не перемены? А новые
лицарыги пришли уже после.
Все вернули на круги своя. А почему б нет? Если в стране половина тупых имбицилов не понимающих простых вещей.