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Закон о штрафах за отказ от ношения масок вступит в силу с завтрашнего дня

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Закон о штрафах за отказ от ношения масок вступит в силу с завтрашнего дня

Начиная с субботы, 21 ноября, правоохранители и уполномоченные лица смогут штрафовать граждан за неношение маски в общественных местах и транспорте.

Соответствующий закон опубликован в пятницу в парламентской газете "Голос Украины" и вступает в силу со следующего дня после публикации, передает Интерфакс-Украина.

Согласно закону, штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

При этом законом установлено: респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.

Размер штрафа составит от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).

Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.


Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указанный закон 19 ноября.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+3
Закон о штрафах за отказ от ношения масок вступит в силу с завтрашнего дня - Цензор.НЕТ 678
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20.11.2020 15:05
+3
Штрафи всім хто без масок...
Закон о штрафах за отказ от ношения масок вступит в силу с завтрашнего дня - Цензор.НЕТ 5180
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21.11.2020 00:05
+2
А де наш потерпілий кажуть журналісти шо нема у Феофанії знову надув Українців мабуть на відпочинку
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20.11.2020 13:57
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А де наш потерпілий кажуть журналісти шо нема у Феофанії знову надув Українців мабуть на відпочинку
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20.11.2020 13:57 Відповісти
Закон о штрафах за отказ от ношения масок вступит в силу с завтрашнего дня - Цензор.НЕТ 678
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20.11.2020 15:05 Відповісти
Надо делать для народа экипировки химзащиты, а не беспонтовые маски. Мы живем по факту на войне в которой на весь мир разорвалась бомба биологического оружия. Единственное, что способно защитить население в условиях рассеянных осадков биологического оружия, которое захватывает все локации мира ибо зараженные люди ходят сами разносят, а еще и они оставляют вирус на предметах и читал статью, что ученые доказали, что вирус может жить 28 дней на пластике и вообщем на разных поверхностях. И получается заразные разносят вирус всюду и заражение растет огромными темпами. И защититься в условиях биологической войны населению возможно только при помощи хорошей экипировки химзащиты! Государство должно запустить производство химзащиты хорошей и удобной в быту и одеть в него население. Мы живем мать его в апокалипсис, а люди думают, что само все пройдет как то, а когда осознает, что все будет только ухудшаться и что ничего не пройдет само собой, то уже будет поздно и не будет где лечить и только смогут обеспечить место в крематории. И вакцины не помогут, потому что вирус мутирует - это раз, а во вторых биологи говорят, что вирус такой, как спид, или как гепатит Ц, то бишь от него создавали тысячи лекарств, а действенной по настоящему не сделали до сих пор. Потому защитят население не вакцины, а хорошая хим защита!
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20.11.2020 20:31 Відповісти
На самом деле вирус уже везде. У нас было время чтобы подготовится к глобальному шухеру. Мы (государство)это время просрали. Все что делалось в нашей стране, вопреки здравому смыслу. Но никакая защита не обезопасит Вас. Это надо пережить, смиритесь.
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21.11.2020 00:13 Відповісти
Ибо страна - такая же как люди в ней. По факту - дерьмо.
Это проявляется везде начиная от продавцов и заканчивая многими профессиями.
Мда, есть исключения. Но массово диагноз на лицо и клоун у власти.
Жрите, подавитесь как говорится.
Мне часто думается, что какой-нибудь ДЦПшник в колеске слепой и то смог бы рулить страной лучше чем вот этот вот червь ссыкливый.
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21.11.2020 22:03 Відповісти
Штрафи всім хто без масок...
Закон о штрафах за отказ от ношения масок вступит в силу с завтрашнего дня - Цензор.НЕТ 5180
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21.11.2020 00:05 Відповісти
Раздолье для мошенников! Сейчас они станут "уполномоченными лицами", штраф с половины на месте требовать будут оплатить.
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21.11.2020 00:49 Відповісти
Брєд собачій.
В Українї закон про носіння масок на рівні рекомендацій Міністерства, а не законний наказ РНБО і президента яв у країнах Заходу, тому хай бізнес не чекає компенсацій за час карантину - по закону в Україні карантину немає, а є рекомендації за які штрафують Закон о штрафах за отказ от ношения масок вступит в силу с завтрашнего дня - Цензор.НЕТ 796
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21.11.2020 01:08 Відповісти
Бред у тебя в голове.
Закон Украины - принимается в ВР, а не министерством. РНБОУ не издает и не принимает никаких Указов/Законов. Решения РНБОУ вводятся в действие Указами Президента страны.
Штрафовать имбицилов, которые заходят в супермаркет/общественный транспорт/государственные учреждения и т.д. без масок- надо жестко и не в 150 нрн. а в 1500 грн. как минимум.
Вам, уже все говорят по ящику - ******* оденьте маски, больницы уже переполнены, нет ***. все равно еще есть олигофрены. которые не согласны.
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21.11.2020 12:06 Відповісти
Дебіл ти Гєра, тобі ж кажуть що це не ЗАКОН, а рівень РЕКОМЕНДАЦІЇ по носінню масок у правовому полі Конституції на відміну від стран Заходу де це ЗАКОН.
А тепер скажи мені акадємік - як що правила дорожнього руху будуть на рівні РЕКОМЕНДАЦІЇ то хто їх буде виконувати і наскільки буде більше трупів на українськиїх дорогах ніж зараз?
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21.11.2020 17:42 Відповісти
Андрій Магера вказує на порушення низки статей Конституції

Конституція України (статті 3, 21, 22, 28, 29, 32, 33, 35, 42, 43, 64) дає достатні відповіді на питання, як співвідноситься постанова Кабміну із дотриманням прав і свобод громадян.Вважаю, що обмеження окремих конституційних прав і свобод людини та громадянина можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.В усіх інших випадках постанови Кабміну чи розпорядження голів місцевих державних адміністрацій в частині обмеження прав і свобод людини та громадянина мають сумнівну легітимність.За перевищення влади та службових повноважень передбачена кримінальна відповідальність, а вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою є обтяжувальною обставиною.

На вулицю виходити не більше двох і в масках
Держава відповідальна перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (стаття 3).
Права та свободи людини є невідчужуваними та непорушними (стаття 21).
Конституційні права і свободи гарантуються та не можуть бути скасовані (стаття 22).
Щодо порушення новими заборонами конкретних статей Конституції.
Кожен має право на повагу до його гідності (стаття 28). Це стосується обов'язкового носіння усіма масок.
Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність (стаття 29). Винятки з цього правила містить сама Конституція. Це стосується примусової обсервації громадян на 14 діб.
Кожному гарантується свобода пересування (стаття 33). Винятки можуть бути встановлені лише законом, а не підзаконними актами. Це стосується заборони пересуватися, зокрема громадським транспортом.

Кожен має право на свободу віросповідання (стаття 35). Здійснення цього права може бути обмежено законом, а не підзаконними актами. У нас постановою заборонили колективно брати участь у богослужіннях.
Право громадян на мирні зібрання (стаття 39). Воно може бути обмежене лише судом на основі закону. У нас же заборонили постановою уряду.
Фактично заборонили здійснювати підприємницьку діяльність і займатися трудовою діяльністю. Ці права є у статтях 42 і 43.
Між іншим, також заборонили право на страйк простою постановою. Це стаття 44 Конституції.
Заборона виходити з дому особам віком понад 60 років - це порушення принципу рівності конституційних прав громадян, зокрема за іншою - віковою ознакою (стаття 24). Також це порушення права на свободу пересування - стаття 33.
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21.11.2020 18:31 Відповісти
Українці може вже досить бути дебілами?
Ми ж хочемо жити в Європі де нащі права і свободи виконуються, а у ЄС за час вимушеного карантину держава ВИПЛАЧУЄ КОМПЕНСАЦІЮ громадянам з іх же ПОДАТКІВ у бюджет країни.
А у нас уряд компенсацію людям виплачувати НЕ БУДЕ бо карантинні заходи прийняті БЕЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ простою ухвалою Міністерства на рівні рекомендації.
Люди, що з часів Яноковоща нічого не змінилось і українців знову немає прав і свобод ?

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21.11.2020 18:39 Відповісти
Почему не поменялось? Поменялось! Выбрали педика-клоуниста в президенты!
Чем не перемены? А новые лица рыги пришли уже после.
Все вернули на круги своя. А почему б нет? Если в стране половина тупых имбицилов не понимающих простых вещей.
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21.11.2020 22:08 Відповісти
пошли вы со своими намордниками на феофанию
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21.11.2020 22:09 Відповісти
 
 