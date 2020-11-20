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Камеры на дорогах начали штрафовать водителей "евроблях", – МВД

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Транспорт

Камеры на дорогах начали штрафовать водителей

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что система автоматической автофиксации нарушений правил Дорожного движения начала регистрировать нарушения правил движения, совершенных владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации.

Об этом Геращенко написал в Facebook.

"Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, ездящие на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД", – заявил Геращенко.

Проект реализован в содружестве с Государственной пограничной службой Украины.

"Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя взяв их из Базы данных ГПСУ", – объяснил Геращенко..

Он уточнил, что пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф.

"Если водитель-иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину", – добавил Геращенко.

"Если владелец авто на иностранных номерах - гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов", – отметил он.
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Топ коментарі
+9
Полная туфта. За рулем авто территорию Украины пересекают первые попавшиеся евро бомжи за небольшую благодарность от барыг. Им насрать, что там геращенко навыписывал.
Вместо этих анальных потуг, лучше бы наконец закрепили законодательно минимальный тариф на растаможку. И необходимость кататься на бляхах отпала бы сама собой.
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20.11.2020 14:44
+9
Пригонка авто - це крупний бізнес, і брати податки треба відповідні. Тоді і автобариг поменшає
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20.11.2020 16:16
+8
И для введения такой простой процедуры понадобилось два года?
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20.11.2020 14:23
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И для введения такой простой процедуры понадобилось два года?
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20.11.2020 14:23 Відповісти
учитивая что 90% блях на жителей белорусии переписани и на другие фирми
то как нарушали так и будут
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20.11.2020 18:55 Відповісти
вносятся данные тех, кто пересекает границу
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22.11.2020 09:21 Відповісти
Полная туфта. За рулем авто территорию Украины пересекают первые попавшиеся евро бомжи за небольшую благодарность от барыг. Им насрать, что там геращенко навыписывал.
Вместо этих анальных потуг, лучше бы наконец закрепили законодательно минимальный тариф на растаможку. И необходимость кататься на бляхах отпала бы сама собой.
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20.11.2020 14:44 Відповісти
Пригонка авто - це крупний бізнес, і брати податки треба відповідні. Тоді і автобариг поменшає
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20.11.2020 16:16 Відповісти
Вы сами себе противоречите. Сейчас налог выше стоимости самого авто. Поэтому и развелось всякой швали. Если возможности решить вопрос официально нет, то и появляются всякие схемы. Т.к. человеку проще заплатить за участие в схеме, чем провести официальный платеж. Мы бедная страна. Позволить себе новый автомобиль большинство населения пока не может. Поэтому рынок б/у процветает. Лучше взять по 100 у.е. со 100тыс. покупателей., чем 5000. с одного. Обычная логика и математика. Почему все хотят сбрить овцу сразу - здесь и сейчас? Почему нет понимания, что каждый ввезенный автомобиль это запуск внутренней экономики? ГСМ, расходники, ремонты и т.д.
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20.11.2020 18:39 Відповісти
ага бляхери удавятся что поехать гсм поменять на сто

сами будут в поле сливать масло потому и все засрано евробляхерами
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20.11.2020 18:57 Відповісти
Вы сами поняли что написали. По вашему если евробляхер, то и масло для замены сам с нефти перегоняет и рулевые наконечники в форме выплавляет? Откуда такое предвзятое отношение? Да, часть Украины граничит со странами ЕС. И да, местным жителям за одни и теже деньги, на которые они тут могут купить разорванный Ланос, есть возможность пригнать разорванное Ауди. Это зависть? Людям просто необходимо дать возможность проводить официальную перерегистрацию по вменяемым деньгам и такое понятие как бляхи просто исчезнет.
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20.11.2020 20:06 Відповісти
>> рулевые наконечники в форме выплавляет?
Да с такой же бляхи на разборке купят.
>> такое понятие как бляхи просто исчезнет.
Та да, начать наконец штрафовать как сейчас положено, и тогда точно такое понятие исчезнет.
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20.11.2020 21:26 Відповісти
надо вводить адекватное ТО и страховки - вот тогда понятие автохлама исчезнет
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22.11.2020 09:24 Відповісти
Один раз нас рет, а второй раз его уже не пустят.
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20.11.2020 19:01 Відповісти
а какая в этом головная боль нашим барыгам? найдут очередного колхана приграничного и вперед
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20.11.2020 20:07 Відповісти
Они уже давно все разобраны,и на них по не одной сотне машин висит.
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20.11.2020 21:45 Відповісти
Второго раза не будет, бляху разберут на шрот. Хотя о чем я. У самого стоит 5 лет без движения польский лексус 400аш. Все жду послаблений от нашей власти
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21.11.2020 00:27 Відповісти
идем дальше ... - ввозиш покупаеш новое авто или до 3-х лет...- заполни (подай) Декларацию о Доходах, и покажи сплоченные Налоги - иначе откуда бабло ))) - тарифы на растаможку от таких Авто - минимум 100 % от стоимости Авто - эта категория Покупателей не обеднеет - все Авто что старше 3-х... и далее.... снижение Таможенных ставок....- мы же говорим о Справедливу Державу )))
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20.11.2020 20:50 Відповісти
Нормально написали. Но при таких раскладах владельцев завезенного из Европы металлолома старше лет 5 нужно сразу расстреливать за нанесение вреда экологии и превращение страны в помойку и мусорник.
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22.11.2020 02:10 Відповісти
а еще при этом расскажи сколько в процентом на дорогах именованного совка и раша автопрома еще коптит и ездит ....- что с теми будем делать - вешать.... Камеры на дорогах начали штрафовать водителей "евроблях", – МВД - Цензор.НЕТ 8794 , как по- мне главное техническое состояние авто ....- да, екология, а особенно мега полисы, это проблема...- ну тогда, предлагаю как арабы- родился титульный, сразу 50 шмат зЭлени на счет- а дальше на что кто гаразд...
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22.11.2020 15:24 Відповісти
>> мы же говорим о Справедливу Державу
Что-то мне это напоминает...
"От каждого по способностям, каждому по потребностям"
Не? Не оно?
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25.11.2020 16:24 Відповісти
я уже давно уяснил, что у нас не работают никакие "ЛОГИКИ"...., а о таком как "соцсправедливость..." и онное, то и не стоить и мечтать...- так что "От каждого по способностям, каждому по потребностям" - тоже не оно в сегодняшнем нео-недо-феодализме Камеры на дорогах начали штрафовать водителей "евроблях", – МВД - Цензор.НЕТ 8573
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26.11.2020 19:34 Відповісти
Проехал один раз за рулем какой-то машины и потом пожизненно отвечаешь за все правонарушения, совершенные на этой машине. Торжество закона!
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20.11.2020 14:44 Відповісти
як по іншому?
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20.11.2020 16:17 Відповісти
Презумпция невиновности - прокурор доказывает вину, а не человек доказывает свою невиновность.
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21.11.2020 13:52 Відповісти
Про випадок на дорозі... https://youtu.be/tLdoez27gbs
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20.11.2020 15:10 Відповісти
от тупорилі неуки мокшаязикі, та не машини, а українською правильно - авто(автівка), машини бувають пральні, ткацький станок також машина і т.д., вчіть мову та не будьте тупорилими олігофренами перекладачами з язика-емперанто
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20.11.2020 15:20 Відповісти
Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - «сам» і лат. mobilis - «той, що рухається») - самохідна колісна машина, ......
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20.11.2020 19:05 Відповісти
Не могут "камеры штрафовать водителей"... Редактор , шо такое ?
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20.11.2020 17:10 Відповісти
наши камеры всё могут .. Камеры на дорогах начали штрафовать водителей "евроблях", – МВД - Цензор.НЕТ 1758
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20.11.2020 17:33 Відповісти
Камеры на дорогах начали штрафовать водителей "евроблях", – МВД - Цензор.НЕТ 9000
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20.11.2020 17:54 Відповісти
Как это работает:пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулём;далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из базы данных ГПСУ.
Пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф.
Если водитель - иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину.
Если водитель - гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.
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20.11.2020 17:37 Відповісти
забавно, но не работает
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21.11.2020 00:28 Відповісти
камеры повесили только только водителей евроблях штрафовать? Камеры на дорогах начали штрафовать водителей "евроблях", – МВД - Цензор.НЕТ 2156 другие пусть нарушают?
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21.11.2020 10:08 Відповісти
"на номерах" это уже задолбало. С номерами, или ПОД номерами, но никак не НА!
когда уже это быдло тупое выучится?!
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21.11.2020 10:11 Відповісти
С пассажирами,с багажем,с номером кузова,но на регистрации,на учете,на номерах.
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21.11.2020 23:02 Відповісти
на учете - да, верно. остальное чушь. С регистрацией, С номерами.
видимо, вы из тех, кто пишет НА Украине или В Донбассе.
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23.11.2020 19:07 Відповісти
Чушь вы пишите,если что то категорически опровергаете, то хотя бы приводите доказательства,а не голословные лозунги.
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23.11.2020 21:29 Відповісти
откройте учебник русского языка начальных классов и не морочьте мне голову своей тупизной.
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24.11.2020 15:57 Відповісти
Пока только вы показываете свою дремучую и упертую глупость , ничем не подтвержденную.
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24.11.2020 22:32 Відповісти
Бляхеров - в огонь, вместе с их тарантасами.
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21.11.2020 22:19 Відповісти
Ну да, пускай лучше и дальше на 50-летних копейках улучшают воздух вокруг себя, чем портят его на 10-летней бляхе?
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22.11.2020 11:17 Відповісти
Штрафы по Чехову слать будете "На деревню дедушке"?
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21.11.2020 22:46 Відповісти
Машина НЕ средство первой необходимости и не должна быть средством наживы!!! У нас творится бес предел все хотят нажиться за чужой счёт (добросовестных налогоплательщиков): не платить за растоможку , таксуя без лицензии ( в Киве таких 90% ) и пр.

Бляхеры должны быть запрещены любыми средствами.
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22.11.2020 06:14 Відповісти
Выдавайте номера сразу на границе без всяких растаможек и не будет никаких бляхеров.
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22.11.2020 13:17 Відповісти
Интересно, сколько наш бюджет получил от штрафов по камерам видеофиксации вообще?
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23.11.2020 09:56 Відповісти
Євробляхєрів потрібно штрафувати в євро
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23.11.2020 12:05 Відповісти
 
 