Камеры на дорогах начали штрафовать водителей "евроблях", – МВД
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Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что система автоматической автофиксации нарушений правил Дорожного движения начала регистрировать нарушения правил движения, совершенных владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации.
Об этом Геращенко написал в Facebook.
"Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, ездящие на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД", – заявил Геращенко.
Проект реализован в содружестве с Государственной пограничной службой Украины.
"Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя взяв их из Базы данных ГПСУ", – объяснил Геращенко..
Он уточнил, что пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф.
"Если водитель-иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину", – добавил Геращенко.
"Если владелец авто на иностранных номерах - гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов", – отметил он.
Будь ласка, зачекайте...
то как нарушали так и будут
Вместо этих анальных потуг, лучше бы наконец закрепили законодательно минимальный тариф на растаможку. И необходимость кататься на бляхах отпала бы сама собой.
сами будут в поле сливать масло потому и все засрано евробляхерами
Да с такой же бляхи на разборке купят.
>> такое понятие как бляхи просто исчезнет.
Та да, начать наконец штрафовать как сейчас положено, и тогда точно такое понятие исчезнет.
Что-то мне это напоминает...
"От каждого по способностям, каждому по потребностям"
Не? Не оно?
Пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф.
Если водитель - иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину.
Если водитель - гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.
когда уже это быдло тупое выучится?!
видимо, вы из тех, кто пишет НА Украине или В Донбассе.
Бляхеры должны быть запрещены любыми средствами.