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В Донецкой области обнаружили конвертцентр с оборотом в более 1,5 миллиарда

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В Донецкой области обнаружили конвертцентр с оборотом в более 1,5 миллиарда

В Донецкой областной пресечена деятельность конвертационного центра, через который было отмыто около 1,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, в течение 2019-2020 годов ряд предприятий, в том числе фиктивных, через конвертационный центр уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Всего за период работы конвертационного центра в теневой сектор экономики выведено более 1,5 млрд грн, что привело к уклонению от уплаты более 300 млн грн налога на добавленную стоимость.

В ходе обыска в офисном помещении в Славянске обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, 56 печатей субъектов хозяйственной деятельности и черновые записи.
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