Верховный Суд отменил 100 миллионов штрафа налоговой для "АТБ-Маркет"

Верховный Суд частично удовлетворил иск ООО "АТБ-Маркет" в Офису крупных налогоплательщиков Госналоговой службы и отменил налоговое уведомление-решение в части начисления штрафных санкций в размере 107,7 млн грн.

Согласно судебным материалам, в ходе налоговой проверки налоговики установили "факты несвоевременной регистрации налоговых накладных/расчетов корректировок на общую сумму НДС 107,7 млн грн", сообщает Finbalance.

Суд первой инстанции (Днепропетровский окружной админсуд) также удовлетворив исковое требований ООО "АТБ-Маркет".

Третий апелляционный админсуд в своем постановлении от 23.06.2020 пришел к выводу о правомерности применения к истцу штрафных санкций, но признал, что спорные налоговые накладные подпадают под действие пункта 73 подраздела 2 раздела ХХ "Переходные положения" НК Украины в редакции Закона №466-их и уменьшил размер примененных санкций к предельному согласно указанной нормы.

В свою очередь Верховный Суд решил, что "законодатель имел целью не только уточнить и расширить перечень случаев, при которых налогоплательщик освобождается от ответственности, предусмотренной пунктом 120-1.1 статьи 120-1 НК Украины, но и обезопасить налогоплательщиков от чрезмерного бремени ответственности, установленного ранее действующими положениями п. 1201.2 ст. 120 НК Украины, в случаях и на условиях, указанных в пункте 73 подраздела 2 раздела XX "Переходные положения" НК Украины"

По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО "АТБ-Маркет" является Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, а также Виктор, Игорь и Ирина Карачун.