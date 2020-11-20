БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
585 відвідувачів онлайн
Новини Корпоративні відносини
12 749 10
Верховний Суд (348) АТБ (51) штраф (982)

Верховный Суд отменил 100 миллионов штрафа налоговой для "АТБ-Маркет"

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Верховный Суд отменил 100 миллионов штрафа налоговой для

Верховный Суд частично удовлетворил иск ООО "АТБ-Маркет" в Офису крупных налогоплательщиков Госналоговой службы и отменил налоговое уведомление-решение в части начисления штрафных санкций в размере 107,7 млн грн.

Согласно судебным материалам, в ходе налоговой проверки налоговики установили "факты несвоевременной регистрации налоговых накладных/расчетов корректировок на общую сумму НДС 107,7 млн грн", сообщает Finbalance.

Суд первой инстанции (Днепропетровский окружной админсуд) также удовлетворив исковое требований ООО "АТБ-Маркет".

Третий апелляционный админсуд в своем постановлении от 23.06.2020 пришел к выводу о правомерности применения к истцу штрафных санкций, но признал, что спорные налоговые накладные подпадают под действие пункта 73 подраздела 2 раздела ХХ "Переходные положения" НК Украины в редакции Закона №466-их и уменьшил размер примененных санкций к предельному согласно указанной нормы.

В свою очередь Верховный Суд решил, что "законодатель имел целью не только уточнить и расширить перечень случаев, при которых налогоплательщик освобождается от ответственности, предусмотренной пунктом 120-1.1 статьи 120-1 НК Украины, но и обезопасить налогоплательщиков от чрезмерного бремени ответственности, установленного ранее действующими положениями п. 1201.2 ст. 120 НК Украины, в случаях и на условиях, указанных в пункте 73 подраздела 2 раздела XX "Переходные положения" НК Украины"

По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО "АТБ-Маркет" является Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, а также Виктор, Игорь и Ирина Карачун.

Джерело:  Finbalance


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО "АТБ-Маркет" является Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, а также Виктор, Игорь и Ирина Карачун.Источник: https://biz.censor.net/n3232247

Тігіпко ні при чому? Пред конечньій бене? Верховный Суд отменил 100 миллионов штрафа налоговой для "АТБ-Маркет" - Цензор.НЕТ 5626
показати весь коментар
20.11.2020 13:11 Відповісти
Теперь это не АТБ маркет- это уже АТБ Украина!!!!
Заходишь туда вечером - и как конвеер на птицефабрике!!!!
У людей только одежда разная- и то пока!!!!!
показати весь коментар
20.11.2020 14:14 Відповісти
Мда....не знаю как и где, но в Запорожье они проводят крайне "агрессивную" политику развития сети. Уже на каждом углу по магазину и продолжают строиться. Доходит до маразма. На одной дороге, протяженностью 1,5 км стоит 3! АТБ. Хотя не могу не отметить, что если раньше они продавали только самые дешевые отбросы, то сейчас, на более толстый кошелек, можно взять и продукты хорошего качества (ну....судя по надписям в графе "Состав")
показати весь коментар
20.11.2020 15:25 Відповісти
Да туда вечером лучше не ходить...одному Верховный Суд отменил 100 миллионов штрафа налоговой для "АТБ-Маркет" - Цензор.НЕТ 9116
показати весь коментар
20.11.2020 21:21 Відповісти
Агрессивная политика???? скорее всего тут уже не политика!!!!Там надо рыть глубже!!!!!
показати весь коментар
20.11.2020 16:14 Відповісти
Стесняюсь спросить: А зачем рыть?
показати весь коментар
20.11.2020 16:48 Відповісти
какаяризнецо?
показати весь коментар
20.11.2020 16:57 Відповісти
Стесняюсь ответить!!!! Но я бы порыл!!!! Уж сильно они зажрались -ЧУВАКИ!!!!
показати весь коментар
20.11.2020 17:40 Відповісти
Если бы ты, Андрей, работал в рознице, то ты бы знал, что розница - это самый сложный и честный бизнес. АТБ - это не просто лидер рынка. Это заслуженный лидер рынка. Все что они сейчас имеют, это результат кропотливой многолетней работы. И прежде чем "копать" ты бы поинтересовался сколько там работает людей и сколько они платят налогов.
показати весь коментар
21.11.2020 13:11 Відповісти
Чудес не бывает,после этого решения еще несколько судей в следующем году подавая декларации "забудут" в них упомянуть имущество или N ную сумму денег с шестью-семью нулями.
показати весь коментар
20.11.2020 19:09 Відповісти
 
 