Таможня изъяла с начала года контрафактных товаров всего на 5 миллионов. ИНФОГРАФИКА

За 10 месяцев 2020 года работники таможни изъяли из оборота контрафакта, заявленная стоимость которого составляет около 5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Чаще всего изымались товары по следующим категориям:

портативная электроника – около 2,5 тыс. ед. на 1,9 млн грн (торговые марки NGK, APPLE);

игрушки-более 103 тыс. ед. на 1 млн грн (торговые марки HOT WHEELS, L.O.L. SURPRISE, LEGO, UEFA);

одежда и головные уборы – более 25 тыс. ед. на 900 тыс. грн (торговые марки PUMA, NIKE, ADIDAS, СALVIN KLEIN);

обувь – более 10 тыс. ед. на 654 тыс. грн (торговые марки NIKE, PUMA, ADIDAS);

сумки – около 15 тыс. ед. на 200 тыс. грн (торговые марки DIOR, PUMA, NIKE);

парфюмерия и косметика – около 29 тыс. ед. на 109 тыс. грн (торговые марки CHANEL, LACOSTE);

часы наручные-16 единиц, 32 тыс. грн (торговая марка MICHAEL KORS)

В ведомстве уточнили, что по результатам приостановок таможенного оформления, осуществленных таможнями Гостаможслужбы в течение первых десяти месяцев 2020 года: произошло 68 случаев уничтожения контрафактных товаров; зафиксировано 40 случаев нарушения таможенных правил; 39 почтовых отправлений возвращены отправителю; осуществлено 2 изменения маркировки.