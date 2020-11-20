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Налоговая подала иск на 600 миллионов против "Укркосмоса"

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Налоговая подала иск на 600 миллионов против

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Главного управления Госналоговой службы в Киеве к госпредприятию "Укркосмос" о взыскании просроченной задолженности на 599 млн грн по кредиту, привлеченному под госгарантии в 2009 году.

Об этом сообщает Finbalance.

В 2007 году Кабмин принял постановление о создании первого украинского геостационарного телекоммуникационного спутника "Лыбидь". В 2009 году ГП "Укркосмос" под госгарантии получил от Канадского экспортного агентства кредит на 292 млн долл для создания спутника.

Как установили следователи НАБУ, значительную часть этих средств украли чиновники "Укркосмоса", а полуготовый спутник "Лыбидь" с 2014 года лежит на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске.

В конце 2019 Кабмин закончил выплачивать из бюджета Канадском экспортном агентству кредит, который в эквиваленте превысил 6 млрд грн.

Джерело:  Finbalance


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