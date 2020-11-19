Узбекистан разместил десятилетние евробонды под 3,7% годовых

Узбекистан размещает десятилетние еврооблигации в долларах на сумму $555 млн под 3,7% годовых.

Спрос на евробонды этого выпуска превысил $3,4 млрд, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные участников рынка.

Кроме того, Узбекистан размещает трехлетние евробонды, номинированные в узбекских сумах, под 14,5% годовых. Объем этого транша составил 2 трлн узбекских сумов, что эквивалентно примерно $195 млн. Спрос на долговые бумаги этого выпуска составил около $450 млн.

Все расчеты и выплаты по евробондам обоих траншей будут производиться в долларах.

"Выпуск международных облигаций в национальной валюте даст возможность снизить валютные риски, а также создать почву для привлечения международных инвесторов на внутренний финансовый рынок, в том числе на рынок государственных казначейских облигаций", – сообщили в Минфине Узбекистана, подтвердив, что общий объем сделки запланирован в объеме $750 млн.

Организаторами размещения выступают Citi, "Газпромбанк", JP Morgan, "ВТБ Капитал" и Societe Generale.

Читайте также: Узбекистан смог вернуть из Швейцарии $130 миллионов коррупционных средств

Как сообщалось, Узбекистан дебютировал на рынке евробондов в феврале прошлого года, разместив два транша суверенных долговых бумаг на общую сумму $1 млрд. Объем каждого из траншей составил $500 млн. Доходность 5-летнего транша равнялась 4,75%, 10-летнего транша – 5,375%. Спрос на долговые бумаги страны тогда превысил $8,5 млрд.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" 20 октября отказался от размещения новых семилетних еврооблигаций на $500 млн под 8,95% из-за слишком высокой ставки доходности.

В конце июля Украина разместила новые еврооблигации на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году.