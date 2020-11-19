Полиция обнаружила крупное производство контрафактного кофе. ВИДЕО

Сотрудники киберполиции разоблачили преступную группу, занимавшуюся расфасовкой и сбытом фальсифицированного кофе под видом продукции известных производителей.

Как сообщает пресс-служба Департамента киберполиции, контрафактную продукцию продавали через интернет.

"Установлено, что правонарушители в шести складских помещениях наладили производство фальсифицированного кофе. Подделки они реализовали на интернет-площадках объявлений, выдавая свой товар за продукцию известных мировых производителей. Кроме того, организаторы имели подконтрольную сеть подпольных производств, где изготовлялось более 10 тыс. упаковок контрафактного кофе в неделю", – сказано в сообщении.

В рамках расследования дела проведено 16 санкционированных обысков в домах и автомобилях фигурантов, а также по месту изготовления и хранения поддельной продукции.

"По результатам изъято более 9 тонн кофе, 150 тыс. упаковок с логотипами и товарными знаками мировых производителей кофе, оборудование для изготовления и фасовки, а также 10 тонн готовой для продажи фальсифицированной продукции", – отметили в полиции.

По предварительным подсчетам, деятельность организаторов подпольного производства нанесла ущерб владельцам известных торговых марок на сумму свыше 5 млн грн.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса", – добавили в полиции.



