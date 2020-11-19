Прибыль Государственной горно-химической компании превысила 420 миллионов, – ФГИ

ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат, по итогам работы в январе-сентябре текущего года получило 424,49 млн грн чистой прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государсвенного имущества (ФГИ).

"Чистая прибыль компании, фактически полученная за девять месяцев текущего года, составила 424,49 млн грн, что более чем в четыре раза превышает финансовый результат прошлого года, который составлял 100,74 млн грн", – говорится в сообщении Фонда.

Вместе с тем, ранее со ссылкой на данные портала госпредприятий сообщалось, что ОГХК за девять месяцев 2019 года сократила чистую прибыль на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 221,04 млн грн с 423,08 млн грн. При этом чистый доход за указанный отчетный период возрос на 5,8%, до 2,7 млрд грн, а EBITDA составила 488,9 млн грн (за девять месяцев 2018 года – 687,34 млн грн).

В 2018 году чистая прибыль ОГХК, согласно результатам финансового аудита, составила 114,89 млн грн, чистый доход от реализации продукции – 3,21 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 ноября утвердил финансовый план ОГХК на 2020 год с чистой прибылью 575,67 млн грн. При этом отчисления в доход государства в текущем году от компании должны составить 344,67 млн грн, в том числе налог на прибыль – 104,2 млн грн.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз - в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.