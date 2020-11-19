Фонд гарантирования не смог продать землю "Родовид Банка" по цене в 10 раз ниже начальной

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз не смог продать земельный участок площадью 113,53 га в Киеве на Оболони, принадлежащий АО "Родовид Банк".

На "голландском" аукционе 19 ноября цена лота упала до 362,6 млн грн со стартовых 518 млн, но покупателей на него не нашлось, передает Finbalance.

Напомним, этот актив впервые был выставлен на торги в системе "ProZorro.Продажи" в августе 2018 года с начальной ценой 3,7 млрд грн. После этого объект неоднократно выставлялся на торги со сниженной ценой, но безуспешно.

Целевое назначение земельного участка – для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

Указанный земельный участок находится в залоге НБУ под рефинансирование "Родовид Банка" (долг в 2014 году оценивался в 4,84 млрд грн) и изначально принадлежал фирме "Баски Плюс-2004", близкой к бизнесмену Дмитрию Фирташу.

В 2016 году бывший временный администратор "Родовид Банка" Сергей Щербина оценивал этот участок в $500 млн, а минимальную сумму, которую можно за него получить, – в 10 млрд грн.

Национальный банк Украины в декабре 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии "Родовид Банка" и его ликвидации.

"Родовид Банк" имел лицензию санационного банка. К категории неплатежеспособных был отнесен 25 февраля 2016 года.