"Слуга народа" отказалась раскрыть расходы на проведение опроса Зеленского

В партии "Слуга народа" отказались называть сумму средств, потраченную на проведение опроса "5 вопросов от президента" в день местных выборов.

Об этом говорится в ответе партии на запрос Украинской правды.

В "Слуге народа" сослались на закон "О доступе к публичной информации", согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только если это связано с использованием бюджетных средств.

В то же время, в "Слуге народа" заявляют, что опрос был оплачен за счет взносов сторонников партии, а поэтом информация о финансировании опроса не является публичной.

При этом в партии заверили, что расходы на его организацию и проведение будут отражены в отчете "Слуги народа" за четвертый квартал.

Издание обратилось с запросом об источниках финансирования опроса в Офис президента еще в день его объявления 13 октября.

В Офисе Зеленского сначала ответили, что продлевают срок рассмотрения запроса до 20 дней вместо 5.

Впоследствии Офис президента прислал письмо, в котором не ответил ни на один из вопросов и сообщил, что переслал запрос партии "Слуга народа" как организатору опроса.

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Как сообщалось, 13 октября президент Владимир Зеленский объявил о проведении опроса 25 октября, во время местных выборов. Проведение опроса обещала профинансировать партия "Слуга народа", заключив договор с социологической компанией для его проведения.

На него были вынесены вопросы о введении пожизненного наказания за коррупцию, создании свободной экономической зоны на Донбассе, сокращении количества народных депутатов, легализации каннабиса и о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом. Окончательные итоги опроса до сих пор не обнародованы.