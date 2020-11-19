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"Энергоатом" объявил новый тендер на закупку российских запчастей для ЗАЭС на 50 миллионов

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ГП "НАЭК "Энергоатом" 11 ноября объявило открытые торги на поставку запчастей к дизель-генераторов Запорожской АЭС ожидаемой стоимостью 50,44 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, пишут Наші гроші..

Атомщики хотят купить запчасти к двигателям 78Г дизель-генераторов АСД-5600. При этом они выделили метизы из общего объема запчастей в отдельный лот ожидаемой стоимостью 401 тыс. грн. Производителем этих дизелей, которые со времен СССР используют в качестве резервной электростанции на случай внезапного обесточивания на большинстве АЭС Украины, производил обанкротившийся в 2000 году петербургский завод "Русский дизель".

Победитель будет поставлять товар партиями до апреля, июня, июля и октября 2021 года.

Тендерные предложения будут принимать до 16 декабря 2020 года, дата аукциона еще не известна.

Админколегия АМКУ 2 ноября обязала "Энергоатом" отменить объявленную в октябре переговорную процедуру в отношении таких запчастей для ЗАЭС на 3,47 млн евро, или 115,18 млн грн. Их поставщиком выбрали ISG Supply OÜ (Эстония) с продукцией АО "Машиностроительная корпорация "Дизель-Энерго" (Россия). Однако компания-соперник Inkla Trading & Engineering GmbH (Австрия) с продукцией ООО "Кингисеппском машиностроительный завод" ("КМЗ", Россия) доказала, что ее отклонили неправомерно.

Закупку без открытых торгов применили из-за "возникновения особых экономических обстоятельств с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций". Заказчик заявлял, что иначе блоки №2,4,5 могут не выйти вовремя из планово-предупредительного ремонта.

По данным самого заказчика, блок №4 ЗАЭС должен был выйти из капитального планового ремонта 15 октября. Однако вышел 14-15 ноября, на месяц позже.

Средний плановый ремонт блока №2 должен был завершиться 11 ноября, но до сих пор продолжается. Кроме того, завершение среднего планового ремонта блока №5 запланировано на 30 ноября.

Сама ЗАЭС в сентябре-октябре заказывала запчасти в ISG Supply OÜ через допороговые закупки.

Ранее Inkla так через АМКУ добилась отмены торгов "Энергоатома" по таким же запчастям для ЗАЭС на 137,95 млн грн. Заказчик допустил к ним только двух дилеров "МК "Дизель-Энерго" - ISG Supply OÜ и "Энерго-сектор" (Россия), которые оформили документы схожим образом. При этом фирму Inkla и еще двух дилеров "КМЗ" отклонили со ссылкой на письмо от председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Григория Плачкова о невозможности использования продукции "КМЗ" при ремонте дизель-генераторов АЭС.

Как пишут Ольга Кошарная и Илона Заец в материале для БизнесЦензора, в 2019 году "Энергоатом" для импортозамещения заказал "Бориславскому заводу "Рема" опытную партию таких запчастей, но приемочные испытания с участием СБУ были приостановлены.

Они утверждают, что "МК "Дизель-Энерго" не имеет производственных мощностей и что "Энергоатом" соврал ГИЯРУ об отсутствии у "КМЗ" конструкторской документации.

Авторы связали вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко и ответственного за кадры Олега Бояринцева с нардепом Андреем Деркачем, на которого наложили персональные санкции в США. А вице-президента Якоба Хартмута - с Владимиром Путиным (нардеп и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщал СНБО, что Якоб Хартмут якобы является акционером компании, которая строила и эксплуатирует энергомост из России в оккупированный Крым).

Также они пишут, что сын и.о. президента "Энергоатома" Петра Котина Илья Котин связан с Ikla. Ранее OCCRP сообщал, что Илья Котин возглавляет ООО "Инкла-Киев", а Петр Котин заявил, что не общается с сыном и решений по фирме не принимал.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Наші гроші


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