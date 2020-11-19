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Госспецсвязи отменило закупку улучшенного интернета для самолета Зеленского за 32 миллиона

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Госспецсвязи отменило закупку улучшенного интернета для самолета Зеленского за 32 миллиона

Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи отменило закупку услуг модернизации связи в президентском самолете за 32,4 млн грн.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее сообщение в системе Prozorro опубликовано в четверг, 19 ноября, в 17:21.

Причиной отмены закупки указано "отсутствие дальнейшей потребности в закупке товаров, работ и услуг".

Как сообщалось, 16 ноября институт Госспецсвязи по результатам тендера сообщил о намерении заключить соглашение с компанией Etihad Airways Engineering LLC (ОАЭ)о модернизации связи в президентском самолете за 32,4 млн грн.

Согласно условиям тендера, до декабря 2021 года, то есть в течение года нужно было модернизировать станцию ​​спутниковой связи, которая установлена на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA.

Это один из самолетов Государственного авиационного предприятия "Украина" Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского.

Стоимость договора была бы на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн. 

Ранее были объявлены открытые торги с ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн и 35 млн грн, но они не состоялось из-за нехватки тендерных предложений.

Напомним, находящаяся в управлении Государственного управления делами авиакомпания "Украина" получила самолет Аirbus 319-115 (регистрационный номер UR-ABA) после модернизации по спецзаказу в США в 2010 году.

Салон авиалайнера состоит из помещений для президента, а также для членов делегации и сопровождающих лиц. Президентский отсек состоит из рабочего кабинета (примерно 3х3 м), места для отдыха (примерно 2х2,5 м) и санузла.

В салоне для официальных делегаций установлены 12 кресел, обитых кожей и кожзаменителем. В салоне для сопровождающих лиц кресла обшиты кожзаменителем.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании "Украина", однако после выборов передумал.

Автор: Михайло Орлюк
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