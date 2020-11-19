Минфин спрогнозировал перевыполнение госбюжета на 2020 год по доходам
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Глава Министерства финансов Сергей Марченко ожидает незначительного перевыполнения государственного бюджета по доходам по итогам 2020 года за счет налоговых поступлений.
Об этом Марченко сказал в ходе EBA Annual General Membership Meeting 2020, передает Интерфакс-Украина.
"Сейчас мы вышли в плановые показатели, и я думаю, что до конца года у нас будет незначительное перевыполнение плановых доходов госбюджета. Это в основном благодаря работе налоговой службы в части минимизации схем уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость", - сказал Марченко.
Министр подчеркнул, что бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) происходит вовремя. По словам Марченко, Минфин ожидает, что падение ВВП по итогам текущего года составит меньше 5%.
Как сообщалось, по данным Госказначейства, доходы государственного бюджета в октябре 2020 года составили 77,2 млрд грн, что на 9,8% превышает плановый показатель и на 8,5% – доходы госбюджета в октябре 2019 года.
В том числе налоговые органы обеспечили поступление 32,12 млрд грн, что на 9,49 млрд грн или на 41,9% больше плана.
В то же время таможенные органы перечислили 29,97 млрд грн, что на 1,35 млрд грн или на 4,3% меньше запланированного показателя и на 1,2% меньше, чем в октябре 2019 год.
В целом доходы госбюджета за 10 месяцев 2020 года составили 842,31 млрд грн, что на 3,9% больше показателя за аналогичный период 2019 года, и сократило отставание от плана до 0,9% с 1,5% по итогам девяти месяцев.
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