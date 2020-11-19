Минфин спрогнозировал перевыполнение госбюжета на 2020 год по доходам

Глава Министерства финансов Сергей Марченко ожидает незначительного перевыполнения государственного бюджета по доходам по итогам 2020 года за счет налоговых поступлений.

Об этом Марченко сказал в ходе EBA Annual General Membership Meeting 2020, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы вышли в плановые показатели, и я думаю, что до конца года у нас будет незначительное перевыполнение плановых доходов госбюджета. Это в основном благодаря работе налоговой службы в части минимизации схем уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость", - сказал Марченко.

Министр подчеркнул, что бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) происходит вовремя. По словам Марченко, Минфин ожидает, что падение ВВП по итогам текущего года составит меньше 5%.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, доходы государственного бюджета в октябре 2020 года составили 77,2 млрд грн, что на 9,8% превышает плановый показатель и на 8,5% – доходы госбюджета в октябре 2019 года.

В том числе налоговые органы обеспечили поступление 32,12 млрд грн, что на 9,49 млрд грн или на 41,9% больше плана.

В то же время таможенные органы перечислили 29,97 млрд грн, что на 1,35 млрд грн или на 4,3% меньше запланированного показателя и на 1,2% меньше, чем в октябре 2019 год.

В целом доходы госбюджета за 10 месяцев 2020 года составили 842,31 млрд грн, что на 3,9% больше показателя за аналогичный период 2019 года, и сократило отставание от плана до 0,9% с 1,5% по итогам девяти месяцев.