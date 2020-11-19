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Нацбанк готов к любому сценарию развития событий в Украине, – Шевченко

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

Нацбанк готов к любому сценарию развития событий в Украине, – Шевченко

Национальный банк Украины (НБУ) готов к любому сценарию развития событий в Украине, однако ключевым допущением в прогнозах центробанка остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в ходе EBA Annual General Membership Meeting 2020, передает Интерфакс-Украина.

"В наших прогнозах ключевое допущение – продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая, что стабильно работает банковская система, у нас достаточно валютных резервов и мы как НБУ готовы к любому сценарию развития событий. Но хотелось бы ожидать лучшего", – сказал Шевченко.

Он уточнил, что распространение коронавирусной болезни и эпидемиологическая ситуация остается наибольшей неопределенностью.

"Мы готовы реагировать в обе стороны, и я очень надеюсь, что реагирование в сторону значительного замедления темпов экономики будет временным", – сказал Шевченко.

Отвечая на вопрос о возможном варианте эмиссии, глава НБУ указал на то, что Нацбанк не может себе позволить финансировать за счет эмиссии дефицит государственного бюджета.

"У меня есть в последнее время любимая статья закона о НБУ – это статья 54, пункт 2, которая прямо запрещает Национальному банку финансировать дефицит государственного бюджета. Я вам больше скажу, в этой статье написано: "как непосредственно, так и с использованием разных государственных структур", – указал Шевченко.

"То есть Национальный банк в любой стране не может себе позволить финансировать за счет эмиссии дефицит государственного бюджета. Точка. Это абсолютное убеждение НБУ", – добавил он.

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Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национальногно банка.

Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого года. Ранее Минфин и НБУ ожидали получить от МВФ минимум один транш на $700 млн до конца года, а Владимир Зеленский заявлял, что Украина все свои обязательства для этого уже выполнила.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+3
Це він ще у ЗЕро в кабінеті не був то такий сміливий))) Як ''болванчик'' бородатої бабусі скаже то так і зробить. Дефолт-значить дефолт. І крапка.
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19.11.2020 20:14
+3
Уявляєте, скільки грошей надруковано!
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19.11.2020 22:13
+2
перевожу на русский: на пи$да
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20.11.2020 10:50
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Це він ще у ЗЕро в кабінеті не був то такий сміливий))) Як ''болванчик'' бородатої бабусі скаже то так і зробить. Дефолт-значить дефолт. І крапка.
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19.11.2020 20:14 Відповісти
Он Шевченко? Если он Шевченко, то я Васерман.
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19.11.2020 22:08 Відповісти
Уявляєте, скільки грошей надруковано!
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19.11.2020 22:13 Відповісти
Да, так же правительство было "готово" к пандемии.
И где теперь эти "готовые"?
Фамилии только Гугл помнит...
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19.11.2020 22:41 Відповісти
все хорошо, прекрасная маркиза
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20.11.2020 00:42 Відповісти
перевожу на русский: на пи$да
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20.11.2020 10:50 Відповісти
Учитывая, что стабильно работает банковская система, у нас достаточно валютных резервов и мы как НБУ готовы к любому сценарию развития событий. А какое вы, клоуны тупые, к этому имеете отношение!? Все, за что ВЫ беретесь, валите и просираете, уроды!
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20.11.2020 12:40 Відповісти
"Ни из одной из государственных структур"! Вот где собака и порылась. Что мешает Шевченку выдать рефинанс коммерческому банку, а тот закупит у Минфина ОВГЗ? Так так и будет. Если чиновник несколько раз провозгласил, что печатать деньги не будет, так и есть, не будет. Только кредитовать бюджет будет.
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20.11.2020 13:38 Відповісти
деньга из "воздуха" - но шерсть из баранов... Нацбанк готов к любому сценарию развития событий в Украине, – Шевченко - Цензор.НЕТ 2375
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20.11.2020 14:34 Відповісти
Що - всі ресурси вже виведені у безпечне місце? Нацбанк готов к любому сценарию развития событий в Украине, – Шевченко - Цензор.НЕТ 7660
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20.11.2020 13:41 Відповісти
ну так - уже с 1991 -го это подтверждает сам КУРС грн... Нацбанк готов к любому сценарию развития событий в Украине, – Шевченко - Цензор.НЕТ 6928
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20.11.2020 14:32 Відповісти
А все по тому, что рост доходов чиновников не соответствует росту экономики страны.
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20.11.2020 17:19 Відповісти
 
 