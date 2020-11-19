Нацбанк готов к любому сценарию развития событий в Украине, – Шевченко
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Национальный банк Украины (НБУ) готов к любому сценарию развития событий в Украине, однако ключевым допущением в прогнозах центробанка остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в ходе EBA Annual General Membership Meeting 2020, передает Интерфакс-Украина.
"В наших прогнозах ключевое допущение – продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая, что стабильно работает банковская система, у нас достаточно валютных резервов и мы как НБУ готовы к любому сценарию развития событий. Но хотелось бы ожидать лучшего", – сказал Шевченко.
Он уточнил, что распространение коронавирусной болезни и эпидемиологическая ситуация остается наибольшей неопределенностью.
"Мы готовы реагировать в обе стороны, и я очень надеюсь, что реагирование в сторону значительного замедления темпов экономики будет временным", – сказал Шевченко.
Отвечая на вопрос о возможном варианте эмиссии, глава НБУ указал на то, что Нацбанк не может себе позволить финансировать за счет эмиссии дефицит государственного бюджета.
"У меня есть в последнее время любимая статья закона о НБУ – это статья 54, пункт 2, которая прямо запрещает Национальному банку финансировать дефицит государственного бюджета. Я вам больше скажу, в этой статье написано: "как непосредственно, так и с использованием разных государственных структур", – указал Шевченко.
"То есть Национальный банк в любой стране не может себе позволить финансировать за счет эмиссии дефицит государственного бюджета. Точка. Это абсолютное убеждение НБУ", – добавил он.
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Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национальногно банка.
Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого года. Ранее Минфин и НБУ ожидали получить от МВФ минимум один транш на $700 млн до конца года, а Владимир Зеленский заявлял, что Украина все свои обязательства для этого уже выполнила.
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