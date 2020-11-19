Госбанки сократили прибыль в третьем квартале на 19%, – Минфин

По итогам третьего квартала 2020 года банки государственного сектора получили прибыль в размере 24,5 млрд грн, что на 19% (5,8 млрд грн) меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

При этом "Приватбанк" получил прибыль 21,3 млрд грн (56,6% прибыли всей банковской системы), "Укрэксимбанк" – убыток в сумме 2,2 млрд грн.

"По сравнению с началом текущего года объем кредитов и задолженности клиентов сократилось на 1,2% (2,7 млрд грн). В третьем квартале 2020 года снижение спроса на кредиты замедлился и сокращение составило 0,6%, или 1,2 млрд грн", – сказано в сообщении.

В то же время Минфин отмечает рост объема средств клиентов. По сравнению с началом текущего года их объем вырос на 15,3% (93,1 млрд грн), в том числе средства юридических лиц выросли - на 15,2% (на 38,1 млрд грн), средства физических лиц – на 15,4 %, или на 52,2 млрд грн.

"Прирост вкладов состоялся преимущественно за счет роста объема средств по требованию", – уточнили в министерстве.