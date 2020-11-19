Долги шахт за электроэнергию нужно списать, – Министерство энергетики

Долги угольных предприятий, накопленные ими до момента открытия рынка электроэнергии, подлежат списанию.

Об этом заявил замминистра энергетики Александр Зорин, передает Интерфакс-Украина.

"Долги угольных предприятий за электроэнергию – безнадежные. Мы понимаем, что такие задолженности эти предприятия не способны погасить, рано или поздно их придется реструктуризировать, списать", – сказал Зорин.

По его словам, министерство энергетики осведомлено о случаях отключения шахт от поставок электричества из-за долгов и считает это большой проблемой.

В то же время он отметил, что у предприятий объективно не хватает средств и на текущие расчеты за электроэнергию и на погашение накопленных ранее долгов со штрафами и начисленной на них пени.

"Для текущих платежей еще хватало, но средства уводят объемы прошлых долгов, которые должны погашаться в соответствии с графиками. Потому что платим не текущий платеж, а штрафы и пеню, что начисляется на просрочку платежа. Такие долги растут как снежный ком. Мы никак не можем выйти из этого тупика", – отметил замминистра.

При этом Зорин уточнил, что поставщики и операторы систем распределения, перед которыми накоплены задолженности, должны получить определенную компенсацию при их списании.

"Списывать – не значит просто всем все простить. Определенную компенсацию необходимо прописать в законе", – сказал он.

Он обратил внимание на то, что все эти вопросы будут комплексно решаться в рамках трансформации угольной отрасли, презентацию концепции которой готовит Минэнергетики.