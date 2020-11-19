"Нафтогаз" пробурил новую скважину на Харьковщине с дебитом 90 тысяч кубометров газа в сутки

"Нафтогаз" пробурил третью скважину на Мелиховском газовом месторождении в Харьковской области, ее суточный дебит составил около 90 тыс. кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает подразделения "Нафтогаз разведка и добыча" в Facebook.

"Скважину №177 Мелиховского месторождения, которую мы запустили в работу на прошлой неделе, строила буровая бригада "Укрбургаза" с применением модернизированного бурового станка. Полученный дебит объемом 89 тыс. кубометров газа в сутки в 1,6 раза превысил ожидаемые результаты", – сказано в сообщении.

Как отмечают в компании, это уже третья эксплуатационная скважина на указанном месторождении, запущенная в работу с начала года.

"Таким образом, совместные усилия геологов, разработчиков и буровиков по интенсивному разбуриванию месторождения позволили нарастить суточную добычу более чем на 200 тыс. кубометров", – уточнили в компании.

В сообщении отмечается, что активная разработка участка на протяжении последних трех лет позволяет удержать добычу газа на стабильном уровне и полностью компенсировать потери от природного падения добычи на Мелиховском месторождении. В течение следующих двух лет планируется продолжать бурение эксплуатационных скважин на месторождении.