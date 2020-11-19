"Нафтогаз" и "ЭРУ" разделили 8 миллиардов на поставку газа для Оператора ГТС

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" с 30 сентября по 13 ноября по результатам тендеров заключило 25 соглашений на поставку природного газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и балансировки на общую сумму 8,1 млрд грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В целом на октябрь-апрель Оператор ГТС заказал 2,02 млрд кубометров газа с оплатой в течение месяца после поставки и привязкой к курсу валюты и котировкам согласно отчету Argus European Natural Gas на немецком газовом хабе NetConnect Germany (NCG) по формуле.

Почти 60% всей суммы, а именно подряды на 4,8 млрд грн получил НАК "Нафтогаз Украины". Госкомпания поставит 1,19 млрд кубометров газа. Стартовые цены сделок составляют 3 968-4 144 грн за тысячу кубометров. Окончательные цены будут меняться в зависимости от переменных в формуле.

ООО "Эру Трейдинг" выиграло подрядов на 3,1 млрд грн, что составляет 38% средств. Ему заказали 784 млн кубометров газа. Стартовые цены составили 3 411-4 093 грн. за тысячу кубометров.

Кроме того, ООО "Трафигура Юкрейн" получило один подряд на 198,48 млн грн. Оно должно поставить 50 млн куб. м газа со стартовой ценой 3 970 грн за тысячу кубометров.

Как отмечает издание, закупочные цены ниже цен ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" и биржевых котировок. У "Нафтогаз Трейдинга" осенью цены значительно меньших объемов газа на сентябрь-ноябрь не опускались ниже 5 142 грн. На электронных биржевых торгах ТБ "Украинская энергетическая биржа" средневзвешенная цена газа с оплатой наложенным платежом в сентябре составила 4 854 грн, в октябре – 5 556 грн, а в ноябре – 6 700 грн за тысячу кубометров.

Нынешние победители преимущественно соревновались между собой по двое-трое. Только на два тендера, выигранные "Нафтогазом", приходили еще и ООО "Акспо Украина" и ООО "МЕТ Украина".

При этом "Нафтогаз" выиграл еще один тендер по цене, однако его отклонили из-за отсутствия действующей информации об отсутствии налоговой задолженности, а затем выбрали победителем предложение "Эру Трейдинг".

Госкомпания обжаловала свое отклонения в АМКУ, заявив, что произошел технический сбой или в системе "Прозорро", или в системе ГФС. Когда заказчик публикует сообщение о намерении заключить соглашение, "Прозорро" формирует запрос в ГФС на информацию об отсутствии задолженности. На этот запрос должен был прийти ответ от ГФС, однако этого не произошло по неизвестным заказчику причинам. Админколегия решила, что отклонение было правомерным, поскольку информации об отсутствии задолженности все-таки не было.

"Эру Трейдинг" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри (США). До конца 2018 года ее совладельцем был Андрей Фаворов, который вышел из основателей вместе с назначением директором интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза".

Фирма начала начала выигрывать газовые тендеры "Укртрансгаза" в 2016 году после назначения главой "Нафтогаза" Андрея Коболева. После назначения Фаворова в "Нафтогаз" "Эру трейдинг" начала поставлять "Укртрансгазу" не только газ, а и электроэнергию. Весной 2020 года Фаворов ушел с занимаемого в "Нафтогазе" поста.

Столичная компания Trafigura Ukraine LLC с уставным капиталом 10 тыс. грн создана в июле 2016 года. Ее учредителями являются нидерландские компании Trafigura Ventures 5 B.V. и Trafigura Electricity B.V. (Обе - Нидерланды), а директором – Тарас Савченко.