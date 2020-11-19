Служба автомобильных дорог Днепропетровщины купила элитный внедорожник Toyota за 1,7 миллиона. ФОТО

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области 12 ноября по результатам тендера заказала внедорожник Toyota Highlander Premium у ООО Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" стоимостью 1,67 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Автомобиль будет иметь автоматическую коробку передач, подушки безопасности, климат-контроль, стеклянную панорамную крышу, кожаный салон, мультимедийное оборудование и прочее. Поставить авто должны до 15 декабря.

"Алмаз мотор, ЛТД" на своем сайте указывает, что внедорожник Toyota Highlander Premium можно приобрести за 1,65 млн грн.

Владельцем "Алмаз Мотор Лтд" указан местный бизнесмен Алексей Шоха, директором компании является Александр Корниенко.

Единственным конкурентом победителя на торгах была хмельницкая компания ООО "Грант Мотор", предложение которой была всего на 2 952 грн дороже.

Также 12 ноября областной филиал "Укравтодора" объявил еще один тендер на закупку Toyota Land Cruiser Prado. В технической документации заказчик прописал, что авто должно иметь 4-литровый двигатель, кожаный салон, руль с декоративными вставками, иллюминацию интерьера, климат и круиз-контроль, аудиосистему Toyota Touch 2, интеллектуальные средства безопасности и прочее. На внедорожник служба готова потратить еще 1,75 млн грн.

Однако 17 ноября этот тендер был отменен. Как сообщили в пресс-службе "Укравтодора", глава ведомства Александр Кубраков инициировал дополнительные проверки аналогичных закупок.

"Необоснованные расходы государственных средств недопустимы. Я настаиваю на том, чтобы для служебных целей избирались недорогие авто базовой комплектации. В дальнейшем будем контролировать этот вопрос и с помощью формальных механизмов – в регионы уже направлено соответствующее отдельное поручение", – пообещал Кубраков.

Как сообщалось, Служба автомобильных дорог Одесской области в ноябре купила похожий Land Cruiser Prado за 1,37 млн грн.



