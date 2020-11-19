ЕС введет санкции против белорусских организаций и частного бизнеса

Следующий раунд санкций ЕС против Беларуси не ограничится физическими лицами, а будет включать организации и частный бизнес.

Об этом заявил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня мы договорились двигаться дальше в подготовке следующего пакета санкций в качестве ответа на жестокие действия властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Эти санкции должны коснуться не только физических лиц, но и организаций, предпринимателей и фирм", - сказал Боррель, передает Интерфакс-Украина.

Боррель напомнил, что в рамках первых двух рандов санкций, под ограничительные меры ЕС попали около 50 человек.

О том, что министры иностранных дел стран ЕС в ходе неформальной видеоконференции обсудят в четверг ситуацию в Беларуси и перспективу дальнейшего расширения санкционного режима в отношении Минска, ранее журналистам сообщил на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

По его словам, "Лукашенко не идет на конструктивный диалог с обществом", и ситуация в Беларуси за последнее время только ухудшилась. Он отметил продолжение в стране демонстраций и репрессий властей против мирного протестного движения, гибель гражданина от рук силовиков.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимал пост главы государства с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными. ЕС и США не признают Лукашенко законно избранным президентом.