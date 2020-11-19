Сытник останется директором НАБУ, – Зеленский на встрече с послами G7

Признание неконституционными отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время видеовстречи с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза, посвященной вопросам выхода из кризиса, созданного последними решениями Конституционного Суда (КСУ), функционированию НАБУ и судебной реформе, передает пресс-служба главы государства.

"Решение Конституционного Суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться на должности", – заявил Зеленский.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник отметил, что решение КСУ сейчас не влияет на способность Бюро выполнять обязанности. В то же время НАБУ совместно с властями обрабатывает ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КСУ в будущем.

В ходе встречи Зеленский также подчеркнул, что категорически не воспринимает последние решения Конституционного Суда об отмене электронного декларирования.

"Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически "обнулило" всю систему борьбы с коррупцией", – заявил Зеленский.

Для выхода из конституционного кризиса президент также пообещал восстановить к концу года уголовную ответственность за ложь в декларациях, вернуть все контрольные функции Нацагентству по противодействию коррупции.

Как сообщалось, 28 августа Большая палата КСУ признала не соответствующим Конституции указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). При этом суд предоставил время для внесения изменений в законодательство с учетом этого решения КСУ до 17 декабря 2020 года.

При этом КСУ отмечал, что его решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления обязанностей главы НАБУ с 2015 года.

Соответствующее конституционное представление внес 51 народный депутат, их уполномоченным представителем указан близкий к Игорю Коломойскому депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

В свою очередь в НАБУ заявили, что Артем Сытник продолжит исполнять свои обязанности, поскольку такое основание для его увольнения, как отмена Конституционным Судом указа о его назначении, не предусмотрено законом о НАБУ.