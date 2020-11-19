Власти Иван-Франковска согласились ввести карантин выходного дня

В Ивано-Франковске на выходных будет введен карантин выходного дня.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс".

"Суббота-воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти, трактует их по-своему, поэтому. По моему убеждению, этот карантин ничего не дает, нельзя говорить о каких-то серьезных последствиях этого, потому что пять дней мы работаем в обычном режиме, а два будто бы не работаем", - заявил Марцинкив.

Он уточнил, что, по его мнению, карантин "выходного дня" не способен прервать цепочку передачи инфекции.

Мэр также отметил стабилизацию количества новых заболевших коронавирусной инфекцией в городе и выразил надежду, что в скором времени заболеваемость начнет снижаться.

Как сообщалось, ранее исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета сделал выходные дни в ноябре рабочими, чтобы отменить введенный правительством карантин "выходного дня".