Врачи выписали более 12 миллионов е-рецептов по программе реимбурсации в 2020 году, – НСЗУ

На сегодня государственной программой реимбурсации "Доступные лекарства" воспользовались 2,46 млн пациентов. Из них более 1,6 млн - в возрасте 65+. Программа рассчитана на людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальную астму и диабет II типа.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Как сообщается, на сегодняшний день в программе "Доступные лекарства" 264 лекарственных средства: 200 лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 48 - для лечения диабета II типа, 15 - от бронхиальной астмы и один препарат для лечения ревматических болезней.

В 2020 году врачи первичной медицинской помощи выписали своим пациентам более 12 млн электронной рецептов. Из них почти 63% - для пациентов старше 65 лет.

Кроме удобного способа получения "Доступных лекарств" программа обеспечивает финансовую защиту людей пенсионного возраста. Благодаря бесплатным лекарствам пожилые люди могут уменьшить личные расходы на лечение.

Среди них 85 лекарственных средств пациент может получить бесплатно. А именно: 62 лекарственных средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 17 - от диабета II типа и 6 - от бронхиальной астмы. За препарат для лечения ревматических болезней пациент платит полную цену.

Программа "Доступные лекарства" введена правительством в 2017 году, но с тех пор существенно изменилась. С 1 апреля 2019 года бумажный рецепт превратился в электронный, маршрут пациента по "Доступные лекарства" стал намного понятнее и удобнее.

По результатам исследования "Индекс здоровья" 2019 года, более половины (57,5%) опрошенных пользователей программы считают, что в 2019 году лекарства стали действительно доступными, по сравнению с 2018 годом.