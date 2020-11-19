Apple согласилась выплатить еще $113 миллионов за замедление работы старых iPhone

Корпорация Apple согласилась выплатить $113 миллионов в рамках урегулирования дела о замедлении работы iPhone, выпущенных в 2014-2016 годах в США.

34 штата и округ Колумбия обвиняли компанию в обмане потребителей из-за того, что компания тайно замедляла работу старых iPhone, передает Голос Америки.

Прокуроры штатов пришли к выводу, что такие действия компании не оставляли пользователям другого выхода, кроме как приобрести новые телефоны, что позволило компании ежегодно дополнительно продавать миллионы телефонов.

Сначала компания отрицала обвинения, затем утверждала, что замедление работы было необходимо, чтобы продлить работу батареи. Однако в итоге согласилась выплатить штраф для урегулирования дела.

Деньги поступят штатам, которые, как ожидается, потратят их на компенсацию юристам а также на улучшение защиты прав потребителей.

Как сообщалось, в марте Apple уже выплатила $500 миллионов для урегулирования исков об умышленном замедление работы ее устройств за пределами США. А также обязалась заплатить по $25 за каждый iPhone.



