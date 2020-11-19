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В Киеве уволили директора КП за попытку купить элитный внедорожник за 1,5 миллиона

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В Киеве уволили директора КП за попытку купить элитный внедорожник за 1,5 миллиона

Власти Киева решили уволить главу КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Романа Лисневского после попытки купить элитный внедорожник Toyota за деньги города.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Руководителю коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" сообщили об увольнении. Тендер на приобретение предприятием дорого авто уже отменили", – сообщил Кличко.

Он напомнил, что 17 ноября КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" объявила открытые торги на приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser ожидаемой стоимостью 1,5 млн грн.

"Решение о закупке нового дорогостоящего автомобиля руководство предприятия приняло самостоятельно. В нарушение приказа Департамента транспортной инфраструктуры, согласно которому все закупки коммунальных предприятий обязательно согласуются с профильным департаментом и Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА", – добавил Кличко.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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Назначат еще куда нибудь ворюгу кичливиго. Такие не уходят с постов до гробовой доски - мрази
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19.11.2020 20:45 Відповісти
Ну, влада Києва не права.Не може срака такого великого чиновника їздити на якомусь там Рено.
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19.11.2020 21:54 Відповісти
 
 