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Авиакомпания МАУ возобновит полеты в Армению

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Авиакомпания МАУ возобновит полеты в Армению

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновляет рейсы в Ереван (Армения) с 4 декабря 2020 года.

Как сообщает пресс-служба авиапервозчика, возобновление рейсов стало возможным в связи со стабилизацией ситуации в регионе.

Полеты планируется осуществлять в аэропорт "Звартноц" два раза в неделю.

Как сообщалось, МАУ отменила рейсы в Ереван (Армения) с 28 сентября из-за рисков для безопасности полетов в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Автор: Михайло Орлюк
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