Авиакомпания МАУ возобновит полеты в Армению
Новини БізнесЦензор Транспорт
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновляет рейсы в Ереван (Армения) с 4 декабря 2020 года.
Как сообщает пресс-служба авиапервозчика, возобновление рейсов стало возможным в связи со стабилизацией ситуации в регионе.
Полеты планируется осуществлять в аэропорт "Звартноц" два раза в неделю.
Как сообщалось, МАУ отменила рейсы в Ереван (Армения) с 28 сентября из-за рисков для безопасности полетов в зоне армяно-азербайджанского конфликта.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...