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Немецкий банк KfW может выделить Украине 25 миллионов евро на жилье для переселенцев

Новини БізнесЦензор Фінанси

Немецкий банк KfW может выделить Украине 25 миллионов евро на жилье для переселенцев

Кабинет министров одобрил проект соглашения с немецким государственным банком KfW о предоставлении 25,5 млн евро на жилье для внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1437-р от 16 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Кабмин также уполномочил вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова на подписание соглашения.

Исполнителем проекта выступит Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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