Немецкий банк KfW может выделить Украине 25 миллионов евро на жилье для переселенцев
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Кабинет министров одобрил проект соглашения с немецким государственным банком KfW о предоставлении 25,5 млн евро на жилье для внутренне перемещенных лиц.
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1437-р от 16 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.
Кабмин также уполномочил вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова на подписание соглашения.
Исполнителем проекта выступит Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).
Джерело: Кабмин
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