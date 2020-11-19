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Кабмін (7235) КС (160) держслужбовці (95) електронне декларування (413) НАЗК (448)

Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности

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Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности

Кабинет министров на заседании 18 ноября внес изменения в Порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, исключив из него проверку достоверности данных в поданной кандидатом декларации.

Соответствующие изменения внесены в постановление №246 от 25 марта 2017 года, обратило внимание издание "Судебно-юридическая газета".

В частности, из Порядка исключается п. 52, согласно которому ранее во время оценивания компетентности кандидатов на высшие должности госслужбы категории "А" выставлялись баллы по критерию "Добропорядочность и соблюдение правил этического поведения" (от 2 до 0).

Кроме того, прописывается иная процедура получения данных о кандидате. Так, из порядка исключена необходимость получения сведений относительно кандидата на должность чиновника категории "А" от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Аналогично, для категории "А" из Типовых требований к лицам, которые претендуют на должности госслужбы категории "А", исключается оценка:

  • достоверности задекларированных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;
  • соблюдения требований относительно недопущения возникновения реального, потенциального конфликта интересов и других требований, ограничений, запретов, установленных законом "О предотвращении коррупции";
  • способности кандидата аргументировать.

Ранее все это проверялось в рамках оценки за "Добропорядочность и соблюдение правил этического поведения".

Вместо трех вышеуказанных критериев теперь будет оцениваться "способность понимать требования относительно конфликта интересов и другие ограничения, установленные законом "О предотвращении коррупции", и воздерживаться от их нарушения".

Кроме того, проверку владения иностранным языком для категории "А" будут проводить уже после тестирования.

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Напомним, ранее Конституционный Суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
іноді краще жувати...
кого там на смітник історії? -- ЗЕ й всю команду -- погоджуюсь!
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19.11.2020 16:55
+5
А какой смысл проверять? И так ясно, что все наворованное.
И второе. Кто будет проверять? Ворон ворону глаз не выклюет.
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19.11.2020 18:03
+3
Якась вакханалія беззаконня. Бубочка, вилазь, роби щось. Ти ж всю владу узурпував, всюди плісняву та ригів понапризначав.
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19.11.2020 17:24
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А хто компенсує народу України протринькані за 5 років гроші різними антикорупційними органами ось вам результат майдану вони не герої їх як і комуняк на смітник історії
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19.11.2020 15:27 Відповісти
іноді краще жувати...
кого там на смітник історії? -- ЗЕ й всю команду -- погоджуюсь!
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19.11.2020 16:55 Відповісти
наш розумний народ... проголосував за ЗЕ, ось тепер маємо
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19.11.2020 16:59 Відповісти
Якась вакханалія беззаконня. Бубочка, вилазь, роби щось. Ти ж всю владу узурпував, всюди плісняву та ригів понапризначав.
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19.11.2020 17:24 Відповісти
Бубочке некогда. Он на свой самолет устанавливает интернет за 32 миллиона бюджетных гривен.
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19.11.2020 18:05 Відповісти
так він і робить - саме те і робить, про що ви вище прочитали))
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20.11.2020 00:00 Відповісти
Ну и где не-ЛОХ ? Где Гетьманцев?
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19.11.2020 17:57 Відповісти
А какой смысл проверять? И так ясно, что все наворованное.
И второе. Кто будет проверять? Ворон ворону глаз не выклюет.
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19.11.2020 18:03 Відповісти
Зачем тогда вообще проводить конкурсы? Собрались, попи@дели и нужного чела назначили.
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19.11.2020 18:47 Відповісти
Тепер буде конкурс хто більше кине на общак.
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19.11.2020 19:13 Відповісти
Не заполняя декларацию, воровство всегда можно свернуть на попередников, мол : "Все было украдено до нас". А крадут они так, и в офшоры прячут ,что кислорода в больницах не хватает .
Так,что пусть идут с гос.службы на "вольные хлеба" ,- кислорода больше будет.
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19.11.2020 19:36 Відповісти
Ну не 3,14дорасы?!
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19.11.2020 20:22 Відповісти
Зараз почався процес постановки на всі відповідальні державні посади....ворогів нашої країни. Конституційний суд дозволив це робити і вже поперло Лайно і Мерзота,Диверсанти і Провокатори. Може хто проти того,що 21 квітня 2019 року, при допомозі грошей московитів та спільників їх сіоністів, в Україні відбувся Державний переворот. Наслідки МИ всі бачимо. Державність країни під Великою Загрозою !
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19.11.2020 23:18 Відповісти
ай молодці...
щоби боротись з корупцією, тре її очолити...
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19.11.2020 23:48 Відповісти
вот-вот! главное - маски правильно носить!
а то, что натырили или в декларации набрехали - так это сущие пустяки. это вам не кто-нибудь, а преЗедент сказал, а он у нас известный борец с коррупцией и воровством!
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19.11.2020 23:58 Відповісти
Короче воруй ,не хочу 🤣🤣👍 отличная государственная политика 🤦🙄🤫🤣
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20.11.2020 09:04 Відповісти
кредитам від МВФ триндець
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20.11.2020 09:56 Відповісти
Вова, где твоя левая рука?
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20.11.2020 11:20 Відповісти
 
 