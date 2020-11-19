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Кабмин утвердил план освобождения частот для запуска мобильной связи 5G

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Кабмин утвердил план освобождения частот для запуска мобильной связи 5G

Кабинет министров на заседании 18 ноября утвердил План высвобождения частот для внедрения в Украине мобильной связи пятого поколения (5G).

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба Минцифры.

"На заседании правительства было принято много решений, которые приближают нас к целям покрыть всю территории страны качественным мобильным и фиксированным интернетом. На прошлой неделе мы приняли План развития 5G. А уже сегодня сделали первые шаги выполнения этого плана. Утвердили План высвобождения частот для распространения 5G", – сказал Федоров.

По словам вице-премьера, план предусматривает высвобождение полос радиочастот, диапазоны которых занимает телевидение, для внедрения радиотехнологии LTE в диапазонах 790 - 862 МГц, 694 - 790 МГц. Сейчас на этих частотах работает украинское телевидение.

Одобренный План предусматривает высвобождение частот компаниями и настройку оборудования на более низкие диапазоны компаниями "Зеонбуд" и ТРК "Эфир".

Федоров заверил, что высвобождение частот не помешает работе телевидения, ведь оно будет работать в низших диапазонах.

Для внедрения 5G Кабинет также министров утвердил план использования радиочастотного ресурса Украины до 2025 года. А также дополнен его новыми базовыми стандартами LTE / LAA, eLTE-U и PMP.

"Эти изменения позволят пользователям получать более стабильные и высокие скорости при просмотре видео и прослушивания музыки. А также позволит увеличить покрытие и надежность связи, будет способствовать автоматизации производственных технологических процессов", – пояснили в Минцифры.

Дополнительно правительство расширило полномочия Министерства цифровой трансформации, предоставив министерству функцию предоставления финансовой поддержки местным бюджетам для развития широкополосного доступа в интернет в Украине.

Как сообщалось, на прошлой неделе Кабмин утвердил План развития 5G в Украине, согласно которому объявление тендера на частоты для развития 5G планируется на октябрь следующего года.

Начало развертывания сети 5G ожидается с 2022 года во крупнейших населенных пунктах. В сельской местности, отдаленных территориях и вдоль автомобильных дорог будет использоваться 4G.

Автор: Михайло Орлюк
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В Уханi був перший випадок коли місто покрили зв'язком 5П. Тепер наша черга? Ми і так на гребні хвилі корoни!
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19.11.2020 19:20 Відповісти
Вырубай WIFI дядя! Строчно!
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19.11.2020 20:19 Відповісти
Срочно!
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19.11.2020 20:19 Відповісти
В таких случаях советуют шапочку из фольги носить и свинцовый чехол на телефон одевать.
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19.11.2020 21:08 Відповісти
пардоннн,бажано дві шапочки,-"єсть разніца"...
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19.11.2020 22:31 Відповісти
Там свинцовый чехол защищать будет. Если я правильно понял о чем Вы.
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20.11.2020 10:51 Відповісти
а вирус ковида из рашки в Ухань завезли до того как включили 5G или сразу после? Кабмин утвердил план освобождения частот для запуска мобильной связи 5G - Цензор.НЕТ 601 Кабмин утвердил план освобождения частот для запуска мобильной связи 5G - Цензор.НЕТ 4988
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20.11.2020 09:10 Відповісти
Очевидно во время включения. Кабмин утвердил план освобождения частот для запуска мобильной связи 5G - Цензор.НЕТ 7063
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20.11.2020 10:52 Відповісти
Второй волны короны в Китае нет, 5g наверно выключили...
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20.11.2020 11:31 Відповісти
Я не против 5G но скажите нах. оно нам нужно если у нас операторы не могут обеспечить народ даже 4G? У нас даже безлимитного мобильного интернета нет. А то что операторы впаривают как безлимитный интернет так ЕТО ОБМАН потребителя. Как всегда проведут 5G но пользоваться им будут только еденицы зато тарифы подымут опять в несколько раз для всех, чтобы окупить оборудование.
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20.11.2020 13:09 Відповісти
А тим часом Китай запустив на орбіту сурутник зв'язку для тестування технології 6G, яа обіцяє бути у сто разів швидшою за 5G... Кабмин утвердил план освобождения частот для запуска мобильной связи 5G - Цензор.НЕТ 8997
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-54852131
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20.11.2020 13:45 Відповісти
Тварини не зупиняються в своєму непереборному бажанні винищити українців і створенні умов для впровадження цифрового концтабору.
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22.11.2020 11:57 Відповісти
 
 