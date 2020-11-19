Минздрав подтвердил нехватку средств на лечение больных с COVID-19 в декабре
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Министерство здравоохранения подало на рассмотрение правительства проект постановления о выделении Национальной службе здоровья (НСЗУ) дополнительных средств для оплаты стационарной медпомощи за лечение COVID-19.
Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Интерфакс-Украина.
"В апреле, когда формировались изменения в госбюджет 2020 года, НСЗУ на COVID-19 было предусмотрено 15,8 млрд грн. Эта сумма основывалась на прогнозах Всемирной организации здравоохранения, а также на экспертизе специалистов. Прогнозы в апреле и данные по завершении октября существенно отличаются, в частности, в апреле выплатили 953 млн грн, в октябре – 3,3 млрд грн. Поэтому прогнозы уточнили, и 6 ноября НСЗУ сообщила о потребности в допсредствах, чтобы закрыть финансирование декабря. Этот запрос полностью верифицирован Минздравом и правительству подан проект о выделении соответствующих средств", – рассказала замминистра.
Как сообщалось, ранее в НСЗУ заявляли, что до конца года для финансирования медучреждений, предоставляющих помощь с COVID-19, не хватает 5,6 млрд грн.
Напомним, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.
Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.
На прошлой неделе президент Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак получили положительный тест на COVID-19, после чего переехали под надзор врачей в специально оборудованные палаты в элитной больнице "Феофания", хотя еще весной президент обещал, что VIP-палат для него в Украине не будет.
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