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Зеленский ответил на петицию о доступной растаможке евроблях

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Зеленский ответил на петицию о доступной растаможке евроблях

Президент Владимир Зеленский заявил, что для решения вопроса растаможки авто на европейских номерах в Верховной Раде создадут рабочую группу и подготовят законопроект.

Так Зеленский ответил на петицию "Выполнить обещание данное своим избирателям и избирателям политической партии "Слуга народа" относительно решения вопроса доступной растаможка и нахождения на территории Украины автомобилей с европейской регистрации", которая собрала более 25 тысяч подписей.

Зеленский заявил, что по результатам проведенного обсуждения Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принято решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу с привлечением представителей Кабинета Министров.

Президент также добавил, что направил обращение к председателю Верховной с просьбой содействовать работе рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив.
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